Monreal dice confiar en Gertz Manero

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, defendió la gestión de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República (FGR) ante los señalamientos de un posible enriquecimiento inexplicable.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) declaró que no se sumará al “coro de linchamiento” contra Alejandro Gertz Manero.

Aseveró que estos señalamientos tratándose del titular de la FGR, generan mucho mayor conmoción e impacto mediático.

Dijo que el Senado en este tema actuará con prudencia, serenidad y cautela.

“Yo he visto a través de estos tres años la actuación del fiscal general de la República, el doctor Gertz Manero y a mí me parece que ha actuado de manera correcta. Yo no sé si estas denuncias que han surgido a la luz sean verdaderas, tengan sustento jurídico, tengan pruebas, tengan expendientes, tengan testimonios y todos los documentos. Por eso no quiero arriesgarme, no quiero aventurarme a emitir una expresión condenatoria o exculpatoria, sin embargo hay mucho ruido mediático en todo este tema”.

Insistió que Gertz Manero ha actuado con rectitud y honestidad.

Monreal Aviña pidió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no se use como instrumento político para nadie y que la FGR actúe en razón de las pruebas y de las circunstancias que validen y comprueben conductas antijurídicas.

El político zacatecano no descartó que el titular de la Fiscalía General de la República comparezca ante la Comisión de Justicia o la Junta de Coordinación Política próximamente.