Regreso a clases en México no se detenderá por llegada de Ómicron: OPS

El regreso a clases, las actividades sociales, políticas y culturales en México no se detendrán con la llegada de la variante Ómicron del virus Sars-Cov-2, señaló Cristian Morales Furhimann, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS) en México.

En el marco del Congreso Internacional para la Prevención de las Adicciones Planet Youth que tuvo lugar en Guanajuato Morales Furhimann agregó que hoy en día todavía no se tiene ningún caso reportado de la nueva variante del Covid-19, sin embargo, en caso de darse algún caso de Ómicron, no se recomienda una nueva medida de salud, más que el uso de cubrebocas, la colocación de gel antibacterial, así también con evitar las aglomeraciones y continuar con la vacunación.

"La variante es de preocupación, la variante no es de pánico lo dijo el presidente Joe Biden, hay que continuar con las medidas de sana distancia, de uso de cubrebocas lavarse las manos, continuar con la vacunación, el regreso a clases es importante lo que ha pasado en el año y medio que los niños estuvieron en clases a distancia aquellos que tuvieron la suerte de tener acceso a una televisión o aun internet para continuar con sus clases ha tenido efectos que se van a pagar durante más de una generación. Las escuelas no son un lugar particularmente que uno pudiera identificar como foco de infección o de transmisión de SARS-COV2 sobre todo cuando se toman las medidas adecuadas, continuemos con el regreso a clases, pero responsablemente", explicó el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS) en México.

Morales Furhimann destacó que México ha sido uno de los pocos países que ha cumplido al pie de la legra con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, además que ha sido el que más ha implementado la vacunación en la mayoría de su población, sobre todo ahora que se autorizó la aplicación de la vacuna a menores de edad.

Por el momento, dijo, desde la OPS y la OMS no se recomienda el cierre de fronteras para evitar que el virus Sars-Cov-2 llegue a distintas naciones, ya que no está comprobado que realmente mitigue el riesgo de contagio en los países, por lo que la recomendación es generar conciencia en las poblaciones y que no se descuiden las medidas y protocolos de salud y atención a la enfermedad.

"Desde la Organización Mundial de la Salud decimos que el cierre de las fronteras no es una medida que evita la introducción de ningún tipo de variante a mi conocimiento personal no conozco ningún país que haya cerrado fronteras y que evitó la llegada de Delta por ejemplo", finalizó.