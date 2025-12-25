Embajada de México en Lima bajo vigilancia extrema por riesgo de fuga de exministra Betssy Estrada

Las autoridades de Perú reforzaron esta Navidad, la vigilancia policial en los alrededores de la embajada de México en Lima, para impedir un posible escape de la ex primera ministra Betssy Chávez.

La diplomática se encuentra asilada en la sede desde noviembre y enfrenta cargos por su presunta participación en el intento del expresidente Pedro Castillo, de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

¿Por qué se duplicó la presencia policial en la embajada de México?

El comandante general de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, informó que el número de agentes apostados en todos los accesos a la embajada en el distrito de San Isidro, en Lima, se ha duplicado e incluso triplicado en los últimos días, por el riesgo de que se aprovechen las celebraciones navideñas para que la funcionaria intente fugarse.

El operativo policial fue reforzado desde la madrugada y mantiene un despliegue constante de policías.

¿Cuál es la situación legal de la exministra en la embajada de México?

Betssy Chávez, quien en noviembre fue sentenciada a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para rebelión —con el expresidente Pedro Castillo y otros colaboradores— permanece refugiada en la embajada porque el Gobierno de México le concedió asilo diplomático y el Estado peruano aún no le da el salvoconducto que le permitiría salir del país sin ser detenida.

En la víspera, se supo que Chávez renunció al partido Todo con el Pueblo, relacionado con Castillo y que forma la alianza Juntos por el Perú, en carrera para las elecciones del 2026. En una carta, adujo que su decisión responde a “razones personales, vinculadas a una lectura política responsable y a la coherencia con mis principios y valores democráticos”.

