En Navidad, el volcán Kilauea lanza lava a más de 300 metros tras un año activo

El volcán Kilauea, ubicado en Hawái, volvió a mostrar su fuerza al expulsar lava a más de 300 metros de altura durante un nuevo episodio eruptivo registrado en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre. El evento marca un año de actividad eruptiva intermitente, de acuerdo con autoridades científicas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el respiradero sur del volcán alcanzó una altura máxima cercana a 425 metros alrededor de las 21:30 horas, mientras que el respiradero norte registró columnas de lava de aproximadamente 275 metros. Posteriormente, la actividad disminuyó ligeramente, aunque ambos respiraderos continúan activos.

On the first anniversary of the start of the current summit eruption (Episode 1), lava is fountaining once again at Kīlauea (Hawaiʻi ) -- Episode 39 has begun!



The episode began at about 8:10 p.m. HST. Both the north and south vent are fountaining.

El Kilauea es considerado uno de los volcanes más activos del planeta, por lo que permanece bajo monitoreo constante. Los científicos del USGS señalaron que, hasta el momento, no se reportan afectaciones directas a comunidades cercanas, aunque se mantiene la vigilancia ante posibles cambios en la intensidad de la erupción.

Este nuevo episodio confirma que el volcán continúa en una fase prolongada de actividad, con emisiones frecuentes de lava que atraen la atención de expertos y visitantes. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las zonas restringidas y seguir las recomendaciones de seguridad, ya que la actividad volcánica puede cambiar de manera repentina.

La erupción del Kilauea sigue siendo un recordatorio del dinamismo geológico de Hawái y de la importancia del monitoreo científico permanente.