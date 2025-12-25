Estados Unidos ataca a ISIS en Nigeria: ¿Qué dijo Donald Trump y qué pasa en ese país?

Estados Unidos ataca objetivos de ISIS en Nigeria, donde se vive una crisis humanitaria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un ataque letal contra el grupo radical islámico ISIS el norte de Nigeria, donde se vive una gran crisis humanitaria que ha cobrado la vida de cientos de personas.

¿Por qué Donald Trump ordenó bombardear Nigeria?

En un mensaje en redes sociales, el mandatario estadounidense señaló que ya había advertido que tomaría acciones por la violencia contra comunidades cristianas en el país africano.

“El Departamento de Defensa ejecutó varios ataques precisos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”, dijo, además de destacar que bajo su liderazgo Estados Unidos no permitirá que el terrorismo islamista radical prospere “¡Feliz Navidad para todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúan con la matanza de cristianos!”, finalizó.

La crisis humanitaria en Nigeria

Los ataques por razones religiosas son un problema en Nigeria, donde la violencia ha provocado desplazamientos masivos de cristianos, aunque también los musulmanes han sido objetos de hechos violentos.

Sin embargo hay otros factores que alimentan la crisis como los recurrentes secuestros masivos en zonas remotas, con los que grupos de delincuentes obtienen buenas ganancias, mismos que comenzaron a replicarse desde 2014, cuando Boko Haram secuestró a 276 niñas en Chibok.