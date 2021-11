AMLO da bienvenida al Frente Cívico Nacional

El presidente López Obrador consideró positivo que los grupos opositores se unan para elegir un candidato de unidad en el 2024 que logre derrotar al candidato o candidata de Morena, dijo que los conservadores están en su derecho y hasta les agradeció su actuación pacífica y apegada a la ley, a diferencia de otros países donde la derecha actúa de manera violenta

De hecho, celebró la conformación del Frente Cívico Nacional, integrado por varios políticos de oposición, académicos, empresarios y otros personajes.

"Pues que está muy, bien, se han portado muy bien los conservadores, ejerciendo su derecho a disentir, agrupándose pacíficamente, hay derechas en el mundo que son muy violentas y aquí, hay que reconocer, están actuando por la vía legal y pacífica, así es la democracia, así que adelante"

Sin embargo, les pronosticó pocas posibilidades de éxito entre la población, dijo que esos conservadores y reaccionarios, le hacen "lo que el viento a Juárez", pues no representan al pueblo. Son demasiado exquisitos, fifís y eso no les permite avanzar ya que desprecian al pueblo.

"Solo decirles que nosotros vamos muy bien, nos han hecho lo que el viento a Juárez, y es que estos grupos conservadores no le tienen fe al pueblo, no respetan al pueblo son grupos de élite, minoritarios. No avanzan porque son demasiado exquisitos, fifís, conservadores, tienen una mentalidad muy retrógrada, desprecian al pueblo".

En la conferencia de prensa, le preguntaron sobre las declaraciones del senador y aspirante presidencial Ricardo Monreal, quien amagó con salirse de Morena si el candidato presidencial se elige mediante una encuesta a su abanderado en el 2024.

López Obrador, respondió que no cree que el senador Monreal haya dicho tal cosa, y si lo dijo no se la da por buena, insistió que las encuestas son la mejor forma de elegir candidatos, y todos los partidos deberían seguir ese método.