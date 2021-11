En este gobierno las cosas se arreglan a "periodicazos" o con amparos

Representantes de Instituciones Particulares de Educación que representan a más de 4 mil Instituciones de Educación Particular, desde nivel Básico hasta Superior que brindan servicio a más de 3.3 millones de alumnos y más de 270 mil docentes, afirmaron que continuarán con su campaña mediática hasta frenar la puesta en marcha de la NOM-237 que impactaría negativamente a quienes se dedican a la educación privada.

En conferencia de prensa Paulina Amozurrutia, directora General de Seamos Héroes y coordinadora General de Educación con Rumbo, lamentó que en nuestro país este tipo de asuntos se arreglen a "periodicazos" o recurriendo a recursos legales como el amparo.

"Desgraciadamente en este gobierno a veces las cosas se paran o a periodicazos o amparos, entonces tenemos que utilizar todas las herramientas necesarias por cuidar la educación del país no la educación particular, la educación particular y pública como un trabajo integral para poder cuidar al final de nuestros niños, pero si tienes toda la razón están golpeteando fuertemente a la educación particular", dijo la también activista.

En ese sentido aseguraron que durante el proceso de participación pública en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), el 95% de los comentarios fueron en contra de la NOM-237 pues como lo han reiterado, la educación ya cuenta con regulación estipulada, no sólo en el artículo tercero de la Constitución, sino también en la Ley General de Educación. Existen irregularidades jurídicas evidentes.

"Y una cosa que queda muy clara y que siempre lo hemos dicho, Profeco regula establecimientos mercantiles las escuelas particulares no somos establecimientos mercantiles somos establecimientos civiles, asociaciones civiles o sociedades civiles, cualquier argumento o discusión que tengamos lo vamos a hacer en los tribunales civiles no mercantiles. Qué es lo que ha pasado y que es lo que tratamos de decir en todas estas ruedas de prensa, en que forzosamente quieren hacer a las instituciones particulares que somos servidores de todo el sistema público de Educación, porque así nos manejan y porque así nos han catalogado como la farmacia, como el restaurante como la cafetería como el supermercado", reprochó María Luisa Flores del Valle, presidenta de la Alianza Para la Educación Superior, (ALPES).

Volvieron a insistir que la NOM 237 pondría en riesgo la existencia de alrededor de 18 mil escuelas afectando a 540 mil alumnos y 108 mil trabajadores ya que pues la carga económica que representa sobrepasa la capacidad que se tiene, sobre todo después de atravesar una pandemia que afectó, afecta y afectará de manera grave a la población, a la economía y a la sociedad en general y rechazaron que detrás de todo esto exista otra intención diferente a la de brindar una opción educativa al país.

Por último reiteraron que de lo contrario impactaría en el aumento de costos de operación de las instituciones; el bolsillo de los padres de familia/alumnos; generará pérdida de empleos por las escuelas que se verán obligadas a cerrar y lo más importante, en el derecho a la libre elección de la educación que todo padre de familia tiene respecto de sus hijos.