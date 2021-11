Critica PAN boda “suntuosa” de Santiago Nieto

Kenia López, vicecoordinadora del PAN en el Senado, acusó que este es un gobierno de 'atole con el dedo', hipócrita y de mentiras con la supuesta austeridad que pregona.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos criticó la suntuosa boda de Santiago Nieto, titular de la UIF y Carla Humphrey, consejera del INE, en el hotel más caro de Antigua, Guatemala.

Afirmó que los invitados a esta boda son una muestra de que, aunque el presidente diga misa y les prohíba a sus funcionarios gastar en cosas superfluas, ellos hacen todo lo contrario.

Criticó que, en aras de la austeridad, se sacrifiquen programas sociales y aseveró que los miembros de la 4T no dejan de armar eventos dignos de la realeza europea.

"Es evidente que hoy este discurso de no viajar en aviones privados, de no gastar, de no estar en cosas suntuosas, este fin de semana entre los que fueron a la Fórmula 1 y los que fueron a esta boda tan mencionada, me parece que demuestran que el gobierno de López Obrador solamente es un gobierno de discurso, es un gobierno de atole con el dedo, es un gobierno de mentiras. El problema es que sean hipócritas, ese es el tema de fondo. Hay políticos de Morena que no se conforman con su sueldo, el tema es que son corruptos y quieren más, es terrible. A mí me impresiona como el presidente gasta un montón de saliva queriendo justificar lo injustificable. Y el problema es que les gusta lo bueno, les gusta lo caro, les gusta lo fino, pero sólo para ellos, porque con el pueblo ahí sí, hay 4 millones de nuevos pobres".

Insistió que es lamentable este populismo rampante, brutal y ominoso del presidente López Obrador y afirmó que ahora Santiago Nieto tiene muy alta la vara para demostrar que puede investigar y sancionar, incluso, a los invitados a su boda.

"Que un gran reto para el titular de la UIF demostrar que aun siendo sus amigos los políticos de Morena, sí son corruptos se les debe sancionar, ese es el gran reto, así sean sus amigos, así sean sus invitados, así los aprecien, sí son corruptos se les debe sancionar, porque en este gobierno hay una cantidad brutal de corrupción y no vemos a nadie investigando. A quienes, si vemos investigando a la oposición, ahí está el ejemplo de Ricardo Anaya, porque la oposición si se le persigue, a la oposición si se le amedrenta, a la oposición si se le amenaza, lo que se está viviendo en Centroamérica es el mejor ejemplo para preocuparnos. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, el tema de Morena es que tiene una lengua y una cola larga".

La panista dijo que debe aclararse cuántos funcionarios de Morena estuvieron en esa boda y cuántos de ellos usaron aviones privados.