"Recomiendo moderación y austeridad"

El presidente López Obrador consideró incorrecto que los servidores públicos se den lujos como si fueran magnates usando aviones privados, como ocurrió en la boda del titular de la UIF, Santiago Nieto y la consejera electoral, Carla Humphrey en Guatemala.

Dijo que aunque se trata de un asunto privado, no dejan de ser escandalosas las ostentaciones, y derroches por lo que recomendó a los funcionarios público ser más moderados y austeros. Dijo que se sigue luchando con eso pero permanecen algunas inercias.

"Bueno, pues es un asunto escandaloso aún cuando se trata de un acto privado, antes no se conocía nada, había mucha ostentación y mucho derroche pero todo se silenciaba, ahora no, por eso hay que recomendarle a los funcionarios públicos que actúen con moderación y austeridad".

Dijo que los servidores públicos involucrados este escándalo si hicieron algo incorrecto deben aclararlo todo. Y resaltó que los 35 mil dólares que decomisó el gobierno de Guatemala no los traía algún funcionario o funcionaria sino un particular, algo así como 700 mil pesos una cantidad que no es menor.

"Según leí el dinero que decomisaron o que llevó a abrir una investigación en Guatemala, dinero que lleva director del EL Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, que pue es mucho, son 35 mil dólares, si pensamos en lo que gana un trabajador o incluso el Presidente de México, son como 6 meses de mi sueldo y eso que gano bien".

Se le preguntó si él fue invitado, contestó que sí pero que pero no acudió porque no acostumbra ir a fiestas sociales, sobre todo si son muy ostentosas.

"Yo por eso no voy a eventos sociales, si me invitaron pero pues yo no puedo porque tengo muchas ocupaciones. Y además, no acostumbro a hacerlo, me invitan y yo agradezco mucho pero no salgo, solo una vez al año cuando celebro el aniversario de o cuando cumpleaños mi esposa".

López Obrador insistió en que los funcionarios públicos fantoches y con guaruras no son confiables.