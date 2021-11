Lorenzo Córdova sale bien librado al comparecer ante Cámara de Diputados

Al comparecer ante la Cámara de Diputados, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, recibió una lluvia de reclamos de casi todos los grupos parlamentarios, sobre todo de Morena, PT, PVEM y hasta del PRI, al acusar a dicho instituto de falta de trasparencia, excesivo gasto de operación, elevados salarios que reciben los consejeros electorales por más de 300 mil pesos mensuales y por tratar de suplantar al Poder Legislativo con lineamientos ilegales.

Al ingresar al salón de sesiones acompañado de algunos consejeros electorales entre ellos, Ciro Murayama, los diputados del PT y Morena les dieron una muy poco amistosa bienvenida, les gritaron: “traidores, ambiciosos”, y les exigieron bajarse el sueldo. En su recorrido hacia la tribuna Córdova Vianello, el morenista Pablo Amílcar Sandoval aprovechó para regalarle una Constitución “para que la lea y la respete”, le dijo

Otro morenista, Oscar Cantón Zetina le preguntó ¿por qué odias tanto a López Obrador?, tienes una obsesión enfermiza y demencial contra nuestro presidente”.

Y es que desde que llegó fue blanco de una serie de reproches y recriminaciones, pero el funcionario electoral salió bien librado, contestó a todos los cuestionamientos de manera tranquila y ecuánime.

Sobre la acusación de ganar más que el presidente de la República, les dijo que la propia Cámara aprobó que los ministros de la Corte y los órganos autónomos no están obligados a ganar menos que el Ejecutivo y que el tema está en litigio en el Poder Judicial.

Además, que el INE no suplanta las facultades legislativas, pero el Congreso lleva 8 años tratando de legislar sobre la reelección y no lo ha concretado, por lo que incurre en varias omisiones.

La actitud hostil de los grupos parlamentarios oficialistas, hacia el presidente del INE, ya se esperaba, desde ayer lo habían advertido que no sería un día de campo, que no sería una comparecencia tersa o suave sino todo lo contrario.

No obstante, el motivo de la comparecencia fue el tema del Presupuesto y de ello habló en su discurso inicial.

Justificó la solicitud de presupuesto 2022 para el INE por casi 24 mil millones de pesos, incluidos los casi 4 mil millones de pesos para organizar la consulta ciudadana en materia de revocación de mandato, las elecciones del 5 de junio para renovar 6 gubernaturas y otros gastos como la emisión de credenciales de elector.

Lorenzo Córdova hablo de la importancia de una institución como el INE que le ha dado estabilidad política y paz social al país.

“La democracia es un de las inversiones públicas más importantes que hemos hecho, los mexicanos en las últimas décadas, pero también una de las que más ha retribuido al país, la posibilidad de renovar los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza y paz social y con cada vez menos conflictos poselectorales, ha permitido transitar por tres alternancias en la presidencia de la República, todo ello ha contribuido a la estabilidad económica, y en la gobernabilidad democrática”.

Desde el principio hubo una pequeña guerra de pancartas, las del PAN defendían al INE y decían “El INE es México”, “defendemos la democracia”, es garantía de que no habrá fraudes como sucedió en la Ciudad de México, pero las de Morena decían “bájate el sueldo” “no a privilegios en el INE”, “Lorenzo Córdova le cuesta a México más de 2 millones de pesos al año”.

Pero no fue sino hasta la partición del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, cuando el ambiente se caldeó, pues a gritos el legislador le hizo varios reclamos como haber retirado las candidaturas de los aspirantes de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, incluso, el petista recordó aquella grabación que se filtró de Lorenzo Córdova, cuando habló en términos discriminatorios de las comunidades indígenas y hasta le exigió la renuncia.

“Oh, gran jefe Chichimeca yo no permitir tus elecciones. No mames cabrón, ese cabrón vio mucho el ‘Llanero Solitario’, esas son las expresiones de este hombre que debería renunciar por esa actitud, racista, clasista, majadera infamen e inaceptable, para un funcionario de la República, es una vergüenza inaudita por eso he pedido juicio político contar Lorenzo Córdova y Ciro Murayama”.

Lorenzo Córdova solo levantaba las cejas, los hombros y movía la cabeza aguantando la metralla, al final simplemente le dio una palmadita en la espalda a Fernández Noroña.

La oposición preguntó si López Obrador y Morena han cumplido sus promesas de devolver la mitad de sus prerrogativas al INE para comprar medicamentos o vacunas anticovid.

Lorenzo Córdova respondió que no, que el ahora presidente nunca entregó nada y que el líder de Morena, Mario Delgado, prometió devolver la mitad de sus 2 mil 244 este año, pero solo regreso 150 millones, es decir, que no entregó más de mil millones como lo había asegurado y que el PT tampoco devolvió lo que había prometido.

“Hasta este momento, Morena ha solicitado la retención solamente de 150 millones de pesos, eso es lo que nos ha instruido por este año, el PT también hizo una solicitud de retención si no mal recuerdo, que se retuviera la mitad de la ministración de un mes, algo así como 14 .4 millones de pesos para este año“.

Ante esta revelación el líder de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez, acusó a los morenistas de bandidos, rateros y sinvergüenzas.

“Se robaron 1000 millones, esa es la respuesta que está dando Lorenzo Córdova, prometieron el 50 por ciento de los 2 mil 250 millones de pesos. Mil 125 millones de pesos. ¡Bandidos, rateros, sinvergüenzas!, y de esos mil 125 millones de pesos, solo regresaron 150. Mentirosos. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Traidores, mentirosos y rateros”.

Al término de la comparecencia que duró casi 6 horas, como si nada, los diputados y el presidente del INE posaron para la foto del recuerdo.