Mientras Morena insiste que en abril quedará aprobada la reforma constitucional en materia eléctrica de AMLO, tanto por las dos cámaras federales como por 17 congresos locales, el PRI, partido que podría aportar los votos para la aprobación de dicha iniciativa, considera que la discusión podría prolongarse hasta el mes de agosto.

El líder de los legisladores priistas en San Lázaro, Rubén Moreira, dijo que aprobar la reforma eléctrica en abril, apenas a dos meses de los comicios de 2022 tendría un efecto electorero en favor de Morena y sus aliados, “por eso no nos parece esa fecha”.

“No nos parece el mes de abril, porque es unos meses antes, escasos dos meses de que tengamos elecciones en 6 entidades federativas. Y entonces, un debate que tiene que ser técnico, por la nación pues se antoja que será un debate electoral, entonces, aquella frase de que para abril o para mayo, pues nosotros creemos que será abril o para agosto, si es que hay debate.”

Rubén Moreira advirtió que no urge aprobar dicha propuesta presidencial, subrayó que una reforma constitucional de ese calado, como la reforma eléctrica, no puede aprobarse al vapor, por lo que insistió en que los diputados del PRI no apoyarán un fast track.

“Los votos del PRI, son del PRI, y nadie los tiene, y lo hemos dicho varias veces. Nosotros no hemos dicho sí ni hemos dicho no, somos un partido serio y queremos debatir cualquier tema de esa trascendencia, durante el tiempo que sea necesario y tan nos dan la razón, que no se va a discutir ahora, es un tema tan serio que no puede ir en fast track en ninguno y otro sentido”.

Mientras que el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo mantener sus cálculos de que a mediados de abril ya tendría que estar aprobada la reforma eléctrica tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado y en 17 de los 32 congresos locales.

“Todo este proceso concluye el 15 de abril, lo que nosotros estamos proponiendo es que el último congreso local esté aprobándolo hacia el 13 o 14 de abril y que podamos tener la declaratoria de reforma constitucional hacia el 15 de abril. Seguimos en los tiempos, mañana sesionan las comisiones unidas para definir el formato para el parlamento abierto”.

El morenista reiteró su invitación a los dueños de las empresas del sector eléctrico a participar en los foros de consulta para debatir los pros y contras de la reforma constitucional.