Fallo de Juez para vacunar a menores...un exceso: Segob

Como un exceso calificó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el ultimátum que dio la secretaria en funciones de Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, Claudia Gámez, al gobierno federal para que en cinco días vacune a los menores de 12 a 17 años, contra Covid-19 modificando el plan nacional de vacunación.

Durante la mañanera desde Campeche, explicó que la orden de la juzgadora quien por cierto se encuentra cubriendo las vacaciones del Juez Séptimo de Distrito en la entidad, es una estrategia en contra de la campaña que dijo, es la más exitosa en el mundo, así mismo aclaró al Gobierno Federal. No se le ha notificado el fallo.

“Pues es una solicitud de amparo presentada por un ciudadano en el Estado de México. Y nosotros, sin haber sido notificados, sostenemos que se excedió la juzgadora, porque una solicitud individual no puede tener efectos generales y aquí, con el argumento de que es una persona que tenía el temor de ser contagiado por la variante Delta si no se le vacunaba, emite una resolución ordenando cambiar el Plan Nacional de Vacunación”.

Recordó que en su momento también solicitaron amparo tanto médicos como adultos mayores, sin embargo, destacó que cuando salió el fallo, la fecha de vacunación ya los había alcanzado. En dicho escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se cumplirá con cualquier resolución judicial no obstante enfatizó que ningún interés particular irá por encima del general.

“Pues que vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son resoluciones definitivas… Tenemos que cuidar que lo privado, lo particular, no se ponga por encima de lo público, lo personal. Por legal, por legítimo que sea, no puede estar por encima del interés general, del interés de la colectividad, del interés de todo el pueblo. Entonces, el plan de vacunación se llevó a cabo y se sigue aplicando a partir de ese principio de igualdad y de atención a todos”.

El Jefe del Ejecutivo Federal señaló la actuación de algunos jueces que dijo, actúan sólo para apoyar a los potentados y recordó que recientemente resolvió que es inconstitucional la prisión preventiva facciosa por defraudación fiscal.

“No vamos a incumplir con ninguna responsabilidad legal, pero es muy notorio que, si queremos enfrentar a las empresas extranjeras que se han dedicado a medrar con el comercio de la energía eléctrica, ahí están los jueces mexicanos protegiéndolos; si queremos combatir la corrupción, ahí están los del Poder Judicial protegiendo a corruptos, a los de arriba. Eso se tiene que ir cambiando poco a poco y además hablar más sobre los efectos de estos amparos”.

Incluso lamentó las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien argumentó que la prisión preventiva oficiosa sólo puede ser cuando hay peligro de sustracción de la persona o pueda destruir pruebas.

“Y lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto no afecta a los pobres o que es a los pobres a los que se les proteger si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales, si la mayoría de los pobres paga impuestos básicamente por la mercancía que compra en el IVA. La mayoría de los pobres no pagan Impuesto Sobre la Renta, porque no tienen utilidad, no tienen ganancia”.

Señaló que el 99 por ciento de los delitos fiscales tienen que ver con la gente adinerada por lo que lanzó un, ya basta de que sólo se proteja a los que tienen mejor posición económica.