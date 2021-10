El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, anunció que a más tardar en diciembre concluirá el proceso de adquisición de la refinería Deer Park en Houston, Texas, que tenía en copropiedad con la empresa transnacional Shell.

Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados, dijo que solo falta un trámite legal, es decir, que el gobierno estadunidense otorgue el visto bueno para concretar la operación.

“Hay un proceso de negociación con Shell para la adquisición de la refinería de Deer Park, la negociación entre las partes está cerrada, estamos en un proceso de, no quiero llamarle de entrega recepción porque todavía hay un punto pendiente y es que el gobierno de Estados Unidos tiene que dar el permiso para que se lleve a cabo la operación. Pensamos que no habrá ningún problema, estaos calculando que la operación se cierra o mejor dicho el pago se realiza en los primeros días de diciembre”.

Romero Oropeza dijo que, con la rehabilitación de las 6 refinerías que ya tiene Pemex, con la de Dos Bocas y ahora con la de Deer Park se logrará la autosuficiencia energética de México en el corto plazo.

Por su parte, los legisladores de oposición cuestionaron los constantes accidentes como los incendios en plataformas marinas en Campeche y hasta las numerosas muertes por Covid de los trabajadores de Pemex.

Respecto al incendio en la sonda de Campeche ocurrido en el pasado mes de agosto, Romero Oropeza dijo que se investiga a varios funcionarios de Pemex por omisión al no prever el accidente en el que murieron 7 trabajadores, dos de ellos de la empresa del Estado.

Los diputados consideraron que esa empresa pública, es un barril sin fondo, que está gravemente endeudada y que la política energética del gobierno federal es errónea al apostar por los combustibles fósiles y no a la producción de energías limpias como es la tendencia mundial.

La panista Josefina Gamboa sostuvo que Octavio Oropeza miente sobre la verdadera situación de Pemex, lo llamó cínico.

“La administración de Pemex señor ingeniero agrónomo es un clarísimo ejemplo de la ineficiencia e ineptitud con la que se desarrolla la presente administración, Pemex se ha convertido en un monumento a la corrupción, un fiel reflejo de lo que es el gobierno de Morena. Y usted todo lo que vino a decir aquí es una vil mentira, producto de su cinismo”.

Las cosas se calentaron y varias legisladoras panistas entre ellas, Gina Geraldina Campuzano, a gritos y desde su curul lo acusaron de nepotismo pues tiene más de 16 familiares en la nómina de Pemex, Octavio Romero, le reviró que eso es mentira.

“Yo vine aquí a comparecer, no a que me regañe. Usted lo que está diciendo es que yo soy un mentiroso y como usted no va a poder demostrar que estoy mintiendo, porque no lo estoy haciendo, entonces, con todo respeto a su calidad de diputada y en su calidad de mujer le voy a decir que está usted mintiendo, por tanto, es usted una mentirosa. En Pemex existe muchos que se apellidan Oropeza y muchos Romero, ninguno de los 16 que tiene usted ahí tienen una antigüedad menor a la mía, ¡compórtese diputada, déjeme continuar! ”.

Le cuestionaron, incluso, sobre la refinería de Dos Bocas, cuánto se ha gastado y el conflicto laboral suscitado recientemente que llevó al paro de los trabajados quienes al protestar fueron reprimidos de manera violenta.

El funcionario aseguró que Pemex atiende muy bien los riesgos ambientales y que el problema entre sindicatos ya quedó resuelto en la construcción de la refinería de Tabasco.

Destacó que se han elevado los ingreso por renta petrolera y que este año Pemex cerrará con una producción de dos millones de barriles diarios, es decir, un ligero incremento y que no solo opera con poco presupuesto sino ha logrado ahorros por 53 mil millones de pesos.