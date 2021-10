Diputados aprueban paquete fiscal

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Miscelánea Fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos, es decir, quedó listo el paquete fiscal que fue enviado ya al Senado de la República para su revisión, luego de tres días de una maratónica sesión que empezó desde el lunes y concluyó la madrugada de este jueves.

En el caso de la Miscelánea Fiscal 2022, la bancada de Morena cedió a las presiones de la oposición y eliminó sanciones y multas hasta por más de 11 mil pesos a los jóvenes que no cumplan con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) como se contemplaba en el texto original.

En lo que no dio su mano a torcer el grupo parlamentario de Morena fue en la obligación de los jóvenes a inscribirse en dicho registro. Y tampoco aceptó echar para atrás la limitación a la deducibilidad de las donaciones a organizaciones civiles e instituciones como la Cruz Roja, como lo demandaban los opositores.

En una sesión que comenzó desde el lunes pasado, que incluyó tres recesos y una escandalosa trifulca entre morenistas y petistas contra panistas, finalmente el pleno de San Lázaro avaló dicha modificación al Código Fiscal de la Federación.

La diputada morenista, Lidia García, presentó la propuesta de modificación la cual fue aprobada por la mayoría de las bancadas, e insistió que esta medida contribuye a generar una cultura tributaria entre los jóvenes y a evitar el robo de identidad para la evasión y elusión fiscales.

“Queremos ser cautelosos de no generar obligaciones a los joven o a serlos susceptibles de requerimientos innecesarios, por lo que debemos evitar la generación de alguna sanción. Es por ello, que propongo que con esta reserva se agregue que a los jóvenes de 18 años no se les aplique ninguna sanción en el caso de que no se inscriban al RFC.”

Sin embargo, para el diputado del PRI, Hiram Hernández Zetina , esta medida es una simulación, pues no se elimina la obligatoriedad de los jóvenes a inscribirse a dicho registro.

“Es una simulación lo que ustedes están haciendo, porque me quedan claras dos cosas, que ustedes no están eliminando la obligatoriedad para que los jóvenes se tengan que dar de alta en el RFC ante el SAT, lo que ustedes están haciendo es especificar que no s les va a sancionar si no lo hacen, pero ahora le abren la puerta de cualquier manera de que sean víctimas de la fiscalización y la persecución de parte del SAT ante la obligatoriedad de tenerse que registrar”.

También se aprobó tasa cero a productos menstruales, y alimentos para de animales, además se elimina el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y se garantiza no aumentar las tarifas de combustibles salvo el equivalente al incremento inflacionario.

Con la aprobación de esta reserva que se turnó ya al Senado para su revisión, concluye la votación en lo particular de la Miscelánea Fiscal con 274 sufragios a favor, 220 en contra y cero abstenciones.

Los diputados aprobaron también la Ley Federal de Derechos, sin modificaciones al texto original, el cual autoriza alzas superiores a la inflación en la expedición de pasaportes ordinarios, cobros por servicios migratorios, por servicios aduaneros, expedición a través de medios físicos de licencia de autotransporte, licencia digital.

Se ajustan tarifas por servicios registrales de inmuebles, de sanidad, los relacionados con armas de fuego y control de explosivos. También, por uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, y uso del espectro radioeléctrico.

La Ley de Ingresos para 2022 también fue aprobada en fast track por el Pleno de la Cámara de Diputados con lo que se completa el llamado Paquete Fiscal, el cual se turnó ya al Senado para su revisión.

Esta Ley de Ingresos contempla la regulación de autos “chocolates” en la frontera norte. Así como la estimación de los niveles macroeconómicos, como lo expuso el presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Armando Melgar.

“Alcanzar ingresos por 7.1 billones de pesos. Un aumento de 8.9 por ciento, prevé un crecimiento económico de 4.1 por ciento y un nivel de deuda estabilizado en 51 por ciento, igual que el estimado para el cierre del 2021”.

Mencionó que la estimación del precio del barril de petróleo es den 55.1 dólares por barril, con una plataforma de producción de petróleo de 1.8 millones de barriles diarios. Se proyecta una inflación anual de 3.4 por ciento, y un tipo de cambio promedio de 20.3 pesos por dólar.