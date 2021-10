Discusión en Cámara de Diputados por Miscelánea fiscal... continuará

En larguísima y por momentos francamente violenta sesión, la Cámara de Diputados continúa la discusión en lo particular de las más de 500 reservas o propuestas de modificación a la Miscelánea Fiscal 2022 aprobada en lo general por el pleno de San Lázaro desde el pasado lunes. Se reanudó ayer y ahora los legisladores llevan más de 18 horas y sigue la discusión.

Los legisladores del PRI, PAN y PRD advirtieron que no retirarían y así ha sido, ninguna de las 511 reservas. En medio de un ambiente de confrontación, las diputadas y diputados del PAN dieron un fuerte debate en el que se dijeron de todo con los legisladores del PT y de Morena. A gritos, ambos bandos se tacharon de corruptos, hipócritas, asesinos, traidores, ignorantes, animales y otras linduras más.

Pero no todo paró ahí, se encendieron tanto los ánimos que momentos antes de las doce la noche se decretó un receso , porque legisladores del PAN y de Morena casi se agarran a golpes, de hecho, hubo un conato de zafarrancho con manotazos y empujones en la tribuna cuando se discutía si se podía realizar una votación en el tablero electrónico que solicitaba el PAN respecto de una iniciativa de Morena en materia de deducibilidad de ISR, a las donaciones, justo cuando iba a tomar la palabra la panista Mariana Gómez del Campo.

Ante los hechos violentos, de inmediato se decretó el receso y se citó a los coordinadores parlamentarios de todos los partidos a una reunión privada para tratar de resolver el altercado. Se determinó que sea el Comité de Ética el que revise el caso. Después de una hora 15 minutos se reanudó la sesión

¿Qué pasó? Aunque en un video se observa a los panistas Jorge Espadas y José Elías Lixa que empujan y abrazan para retirarlas de la tribuna a las diputadas del PT, Margarita García y de Morena, Irma Juan Carlos, el panista Jorge Triana aseguró que el diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, quien estaba ebrio fue quien provocó la trifulca.

“Uno que trae corbata rosa, es un diputado de Morena, empuja al diputado Elías Lixa y lo prende de la corbata, yo subí a separarlos y decirle al diputado Alejandro tranquilo, tranquilo. Me responde , con un aliento alcohólico “fueron ustedes” , esa persona estaba en estado inconveniente y fue quien provocó todo, es una persona muy agresiva , pero insisto, el desorden no se hubiera dado si hubiera habido las decisiones atinadas del Presidente de la Mesa Directiva, no?

Es que desde antes ya se habían caldeado los ánimos, por ejemplo a Margarita Zavala le gritaron traidora, fuera, fuera, y ABC, ABC recordando la tragedia de la guardería de Hermosillo, Sonora y hasta le dieron la espalda cuando participaba en tribuna, apoyando una reserva del PRI.

El petista Gerardo Fernández Noroña la llamó cómplice de su esposo Felipe Calderón quien se alió con los narcos. En defensa de la panista, salió el diputado de MC, Jorge Álvarez Máynez, quien acusó a Noroña de ejercer violencia política de género al señalar a una mujer por las cosas que hizo o dejó de hacer su marido.

En el intenso y largo debate los diputados de la oposición insistieron en que la Miscelánea Fiscal lejos de apoyar a los sectores productivos y el pago justo de impuestos, lesiona la economía de los mexicano.

El líder priista Rubén Moreira consideró un mal augurio que Morena imponga las leyes fiscales, por lo que advirtió que analizarán muy bien si dan su voto a favor de las propuestas del gobierno en las próximas reformas.

“Mal augurio eh, mal augurio porque viene Presupuesto y no quisiéramos pensar que será lo mismo, mal augurio porque viene una pretendida reforma eléctrica. Nos preocupa mucho que a la sociedad no se le escuche. Este día va a sr un día importante, las tres bancadas hemos decidido ser muy puntuales y muy objetivos, no dar ni un paso atrás en el debate así estemos aquí las próximas 48 horas”.

En respuesta el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que no se deben mezclar peras con manzanas y que el paquete fiscal no es letra de cambio para que los priistas apoyen la reforma eléctrica, cada quien votará en conciencia dicha reforma constitucional, pero no es una por otra.

“No, no hay que mezclar peras con manzanas, son dos cosas diferentes. No, porque estamos discutiendo el modelo económico. Nosotros no estamos a favor de acciones contra reciclaje, no estamos a favor de financiar el gasto público con deuda, no estamos a favor de los descuentos a los grandes contribuyentes; y sí estamos a favor de que el presupuesto tenga un ingreso garantizado sin que sea necesario construir un déficit público”

Todas las reservas de la oposición han sido rechazadas, sin embargo, desde el inicio de la sesión se informó que de las 500 reservas se aprobarán unas 4 o 5 de ellas que propusieron Morena, PT y PVEM en las que se aclararía que no se criminalizará a los jóvenes inscritos en el RFC pues no se aplicarán sanciones ni se cobrarán impuestos si no reciben ingresos laborales.

También se aprobó mantener estímulos fiscales a la producción cinematográfica, al deporte de alto rendimiento, deducciones de impuestos a productores agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, pero se mantuvo la limitación para deducir el ISR a los donativos que se hacen a instituciones como la Cruz Roja y organizaciones civiles, pese a los argumentos de la oposición y algunos de Morena como la diputada trans María Clemente García, que propusieron mantener los donativos personales en 15 por ciento y 7 por ciento a las donatarias

A las 06:00 de la mañana se decretó un receso en el pleno de la Cámara de Diputados para continuar con discusión en lo particular de la Miscelánea Fiscal a las 14:00 horas