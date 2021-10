Diputados discuten en lo particular Miscelánea Fiscal en San Lázaro

En la Cámara de Diputados arrancó la discusión de las más de 500 reservas o propuestas de modificación a la Miscelánea Fiscal aprobada ayer en lo general por el pleno de San Lázaro.

Al reanudar la sesión que inició ayer a las 18:45 horas y fue suspendida al decretarse un receso, los legisladores del PRI, PAN y PRD advirtieron que no retirarán ninguna de las reservas, que están dispuesto a trabajar 48 horas continuas si es necesario para tratar de revertir el paquete fiscal.

Incluso, que darán un debate intenso con argumentos técnicos en contra de dicho conjunto de leyes fiscales que lejos de apoyar a los sectores productivos y el pago justo de impuestos, se lesiona a los mexicanos sobre todo a los jóvenes.

En conferencia de prensa, los coordinadores parlamentarios del PRD, PAN y PRI, recordaron que en la aprobación del paquete en comisiones no se atendieron las demandas recogidas en el Parlamento Abierto, ni se sumó ninguna propuesta de la oposición, porque los oficialistas aprobaron y buscan aprobar todo el paquete tributario sin quitarle ni una sola coma al texto original que envió la Secretaría de Hacienda.

El líder priista, Rubén Moreira, consideró un mal augurio que Morena imponga las leyes fiscales, sin tomar parecer de nadie, solo al Ejecutivo, por lo que advirtió que analizarán muy bien si dan su voto a favor del Presupuesto y la Reforma Constitucional en Materia Eléctrica.

“Mal augurio he, mal augurio porque vine Presupuesto y no quisiéramos pensar que será lo mismo, mal augurio porque viene una pretendida Reforma Eléctrica. Nos preocupa mucho que a la sociedad no se le escuche. Este día va a ser un día importante, las tres bancadas hemos decidido ser muy puntuales y muy objetivos, no dar ni un paso atrás en el debate, así estemos aquí las próximas 24 horas”.

Por su parte, el coordinador de los panistas, Jorge Romero, en el mismo tenor dijo que darán el debate en favor de los jóvenes que Morena y el Ejecutivo, quien acorralar y perseguir cuando se trata de personas no contribuyentes.

“Vamos a dar a dar toda nuestra alma en el debate para impedir que haya actitudes de terrorismo fiscal en contra de los jóvenes de 18 años, es un extremo, un exceso, qué le pides a un joven preparatoriano que se inscriba en un RFC, si ni contribuyente es. Y digan lo que digan, si no se registran son acreedores a una potencial multa de casi 12 mil pesos. Es increíble que pretendan que las personas, no las grandes personas que donan cientos de millones, sino las personas físicas que donan por altruismo dirán ''ya no voy a poder donar a fundaciones”.

A su vez, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que la alianza 'Va por México' está más unida que junta y que lo demostrarán en esta votación de la Miscelánea Fiscal y en las siguientes leyes tributarias.