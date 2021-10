La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el paquete fiscal 2020 que incluye la Ley de Ingresos, Miscelánea Fiscal, y Ley Federal de Derechos, todo sin cambios sustanciales.

La votación la Miscelánea Fiscal 2022 se autorizó con 24 votos a favor 16 en contra y cero abstenciones de los diputados de partido de oposición que pertenecen a dicha comisión legislativa.

Los diputados aprobaron también la Ley Federal de Derechos con 24 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones. Y la Ley de Ingresos fue aprobada también por la mayoría morenista con 24 votos a favor y 17 en contra, por lo que estos tres temas se abordaran en pleno esta misma tarde

La miscelánea aprobada dejó claro que los jóvenes inscritos ante el Registro Federal de Contribuyentes no tendrán obligaciones fiscales, además, se garantiza que las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, no paguen Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Sin embargo, los diputados del PRI, PAN, PRD y MC expresaron su rechazo a la aprobación de todo el paquete fiscal.

Los legisladores de la oposición aseguran que se trata de una propuesta fiscal que no apoya a sectores productivos ni al campo, tampoco al rubro de servicios afectado por la pandemia, lesiona los derechos de los jóvenes al intentar inscribirlos a al RFC, además, limita las donaciones que realiza la sociedad organizada.

Mientras que los diputados de Morena, el PT y PVEM respaldan la propuesta de Paquete Fiscal 2022 como lo expresó la empresaria y diputado morenista Patricia Armendáriz.

“La Miscelánea comprende una serie de medidas que contribuyen a maximizar la justa contribución, identificando los mecanismo más importantes que prevalecen para la evasión fiscal, principalmente de los grandes contribuyentes. Esta Miscelánea marca un hito al intentar formalizar al sector informal a través de la iniciativa del régimen simplificado de confianza”.

En contraste, el diputado del PRI, José Francisco Yunes, dejó clara la postura en contra de su partido.

“No podemos respaldar un conjunto tributario que lástima al sector exportador, sobre todo en IVA, no podemos respaldar disposiciones fiscales que lastiman al sector productivo sobre todo en el ámbito primario, no podemos acompañará ninguna posibilidad que limite de la sociedad organizada que vive de la deducibilidad, no podemos bajo ninguna circunstancia permitir que se logre de manera cautiva registrar a los jóvenes en las disposiciones el Código Fiscal de la Federación”.

En el mismo sentido, fijó la postura del PAN, la diputada Patricia Terrazas, quien señaló que no aceptarán presiones de Morena ni de nadie para acelerar la discusión de este tema.

Sostuvo que no hay ninguna prisa para aprobar el dictamen sobre el paquete fiscal 2020, pues el límite concluye este miércoles para enviar este dictamen al Senado.

“Yo no tengo prisa eh, ni los 5 ni los 3 minutos, tenemos de aquí al miércoles para sacar estos dictámenes y lo que tenemos que hacer son cosas bien hechas, no tenemos que perder el tiempo en cosas ideológicas, aquí son cosas precisas”.

Los legisladores del PRD y MC admitieron que efectivamente no hay nuevos impuestos ni se incrementan los actuales, pero si aumentará la deuda, además, algunas disposiciones hacendarias inhiben las inversiones y la generación de empleos, el sentido de la política fiscal es meramente recaudatoria y para los jóvenes realmente significa un terrorismo fiscal.

Cabe mencionar que para aprobar este paquete fiscal no se requiere de votación calificada, sino de una mayoría simple, es decir, que Morena y sus aliados del PT y PVEM, podrán aprobar el dictamen en el pleno para enviarlo inmediatamente al Senado para su revisión.