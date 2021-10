Aumentó delito de secuestro 9.7% en septiembre: Alto Al Secuestro

La asociación Alto al Secuestro informó que en el mes de septiembre el delito de secuestro y el número de víctimas registraron un incremento de 9.7 y 51.4 por ciento, respectivamente. De acuerdo con los datos de la organización, el mes pasado se registraron 90 casos de secuestros, es decir, 8 más con respecto a agosto.

En septiembre el número de víctimas fue de 162, mientras que en agosto 107 personas fueron privadas de la libertad.

En conferencia de prensa, la presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace, destacó que mientras no se implemente una estrategia para resolver el problema de la inseguridad, continuarán las balaceras.

Miranda de Wallace dijo que calificar una estrategia, yo no veo esa estrategia, mientras no se tenga una estrategia verdadera, articulada y multidisciplinaria en el tema de seguridad, vamos a seguir viendo balaceras, vamos a seguir viendo policías encarcelados, policías muertos o también manos de ellos viendo morir a niños, viendo morir a gente inocente".

Del mismo modo, Miranda de Wallace aseveró que en México hay una mala interpretación del debido proceso, toda vez que se protege más de los delincuentes.

"Me parece que se protege demasiado a los delincuentes, me parece que solamente se cuida el debido proceso para los imputados, peso casi nunca se cuida el debido proceso para las víctimas y para que una víctima tenga un debido proceso, ella no tiene todo el potencial que tiene el Estado y tampoco el potencial que tienen los delincuentes que son los perpetradores". Isabel Miranda señaló que los estados con mayor incidencia del delito de secuestro en números absolutos durante septiembre fueron: Estado de México (17), Veracruz (11) y Chihuahua (6).