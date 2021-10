Los partidos de la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) preparan una acción de inconstitucionalidad en contra de la ejecución de la revocación de mandato, así lo reveló el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

El legislador dijo que, en la reunión privada del lunes por la noche entre los dirigentes partidistas y coordinadores parlamentarios de dichos partidos de oposición, con los empresarios Gustavo de Hoyos Walter y Claudio X. González, se acordó presentar esa inconformidad.

Explicó que están en contra de la pregunta que se hará a los ciudadanos en la consulta prevista para el mes de marzo del 2022, pues este ejercicio es tomado como ratificación y no como revocación.

“Acordamos presentar esta acción porque hay particularidades que creo que afectan al interés nacional, por ejemplo, la pregunta. En la Constitución parte del hecho de que estamos hablando de una revocación, no de un refrendo, no de un apoyo, por lo tanto la pregunta y todo el proceso anterior y ustedes lo verán presentando esta acción que pueda ser mañana o pasado, parte de esa situación”-

Por ello, el líder de los diputados del PRI en San Lázaro, adelantó que se promoverá ante la Corte esta una acción de inconstitucionalidad y confió en que los ministros resuelvan pronto este asunto.

“Yo espero que la Corte resuelva pronto y aclare; le quiero decir que la disposición constitucional no tiene duda, la disposición constitucional es revocación, no es refrendo, no es ratificación, es revocación y ése es el aspecto que, como dirían los abogados, será la litis de esta acción”.

Cabe mencionar que la pregunta ya fue aprobada por los legisladores en el Senado, sin embargo, ahora PRI, PAN y PRD expresan su rechazo a la pregunta, que quedó así:

¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Rubén Moreira, dijo que en dicho encuentro nocturno se acordó también acelerar la presentación de un Presupuesto alterno en la Cámara de Diputados para los próximos días, así como lo de seguir trabajando para ir unidos en las elecciones el año 2022 y los siguientes comicios.