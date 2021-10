Instalan Comisión que dictaminará Reforma Eléctrica en San Lázaro

Este martes quedó instalada para iniciar sus trabajos legislativos la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que, junto con la Comisión de Energía dictaminará la reforma constitucional en materia eléctrica que propone el presidente López Obrador.

Apenas fue la instalación de los trabajos y no hubo debate.

Pero todas las bancadas fijaron postura sobre la polémica iniciativa, los legisladores de Morena ofrecieron algunos argumentos jurídicos para sustentar la reforma que, en su opinión, le urge al país.

El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, Leonel Godoy, admitió que tendrán que buscar acercar posiciones con la oposición porque una reforma constitucional requiere de dos terceras partes y Morena junto sus aliados no alcanzan la mayoría calificada.

El también morenista, Hamlet García señaló que no hay tiempo que perder para recuperar la soberanía energética.

“No hay tiempo que perder, el pueblo de México reclama con urgencia la reforma a la industria eléctrica, es tiempo de recuperar la soberanía energética y de prevenir una crisis como la que tienen en España, personas a las que conozco y estimo tienen que estudiar en la noche con la luz de una vela , que tiene que lavar d madrugada porque sus recibos les están llegando de 300 euros, es tiempo de recuperar la soberanía no hay tiempo que perder”

A su vez, el diputado del PAN, Humberto Aguilar, celebró el ánimo de construir y conciliar de parte de todos los legisladores sobre un tema tan polémico e importante como una reforma constitucional en materia eléctrica,

Dijo que no deben espantar a nadie las visiones diferentes, ni la fuerza del debate.

“Debatir es lo que más nos gusta a los que estamos aquí y no nos debemos espantar por la fuerza en el debate, lo sólido de los argumentos o incluso de las visiones diferentes que podamos tener, si y solo sí que sea un debate que esté inmerso en la línea respeto al adversario político. Aquí no somos enemigos, sí somos adversarios y no nos debe espantara el debate, el debate es fuerte”.

Por su parte, la priista Cyntia López Castro resaltó que el debate debe darse desde el Parlamento Abierto, con los representantes de los sectores involucrados antes de la discusión de los legisladores sobre las reformas constitucionales en materia eléctrica.