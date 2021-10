Cierran el Guelatao por fallas estructurales... a un mes de reapertura

El pasado 4 de septiembre el entonces responsable de la alcaldía Cuauhtémoc, Nestor Núñez, anunció la reapertura del deportivo Guelatao uno de los más emblematicos del centro de la Ciudad de México, siendo el último de cinco deportivos rehabilitados de la demarcación.

Así lo informó a W Radio el ahora ex alcalde de la demarcación, Nestor Nuñez.

"Recuperamos cinco deportivos, el Antonio Caso, el Cinco de Mayo en Tlatelolco, el Tabasco en Ex Hiopódromo de Peralvillo, el Cuauhtémoc por supuesto en la Buenavista y el Guelatao que es nuestra obra con la que cerramos mi administración, recuerda que estamos con el tema de pandemia, y eso nos ha reducido los aforos en prácticamente todos los espacios públicos administrados por la alcaldía, este deportivo por ejemplo está listo para recibir en plenitud, a cerca de mil 500 deportistas al día".

Sin embargo la obra que tuvo una inversión de 33 millones de pesos tendrá que ser investigada debido a las afectaciones de los sismos de 1985 y 2017, quedaron al descubierto para usuarios del lugar, tras el sismo de 7.1 grados que se tuvo el pasado seis de septiembre. De acuerdo a imágenes en poder de W Radio, por una denuncia ciudadana, en el área de escaleras se ven grietas verticales desde el piso a la mitad de la pared, seguidas de otras horizontales que parecieran ser de profundidad. En un video es posible ver que dichas fracturas son desde e primer piso.

En el momento de la reapertura, Néstor Nuñez habló así de la importancia de este espacio.

"El objetivo de convertirse en un espacio de recuperaciñon de tejido social, que los cahvos tengan a dónde venir a hacer ejercicio, que tengan a dónde venir a pasarsela bien, a entretenerse y eso nos permita como siempre lo ha dicho el Presidente, no sólo atender el problema de policías, de cámaras, y de patrullas, sino el problema de origen que es la integración social que es pensar en colectivo que es pensar que nadie se quede atrás. Ese es el esfuerzo de este deportivo, es un deportivo que tiene, me lo han dicho todoso los visitantes, tiene condiciones de un deportivo privado pero es público y es para que venga cualquier vecino, no sólo de la Cuauhtémoc sino de la Ciudad a practicar deporte, lo que establece la Gaceta del Código Fiscal del gobierno de la Ciudad, la clase de natación está dos días a la semana en 150 pesos, el uso del gimnasio está en 104 pesos, las clases de gimnasia están en 174 pesos".

Destacó el 97% de compromisos cumplidos. Tras haber tomado iniciado labores el pasado 1 de octubre, solicitamos infomación sobre los daños en ell inmueble a la nueva alcaldesa Sandra Cuevas, personal de comunicación social, nos informó que el tema sería analizado de inmediato y fue la noche de este lunes cuando llegó a la redacción de W Radio, una circular que señala el cierre del Deportivo Guelatao.

Según el documento firmado por Fraqncisco Chávez Salmerón, director General de adminitraciñin se informó el 4 de octubre que el personal que labota en el Centro Social y Deportivo Guelatao, ubicado en la calle de República de Honduras, sin número de la cuauhtémoc así como a todos sus usuarios se informó el cierre del lugar a partir del 11 de octubre.

Esta decision segíun el documento, deriva de los diferentes dictamenes estructurales realizados por diversas Direcciones Responsables de Obras (DRO) que determinaron que existe un *alto riesgo de colapso poniendo en riesgo la integridad del personal y usuarios*.

Este texto dirigido a la Secretaria particular de la alcaldesa, al coordinador General de Planeación del Desarrollo y Buena Administración, directores generales, directores de área y territoriales, subdirectores, jefes de unidad departamental y usuarios, menciona que el personal serña reasignado a distintas áreas de la Dirección General d eDesarrollo y Bienestar Social en los próximos días.