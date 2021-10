Aparición de Emilio Lozoya en restaurante de lujo, es una provocación: AMLO

El presidente López Obrador, calificó de una imprudencia y un acto de provocación el hecho de que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, haya acudido este fin de semana a una cena en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, como lo muestran algunas fotografías difundidas en redes sociales.

Dijo que, aunque es legal, es también inmoral que un testigo protegido se exhiba así casi de manera retadora.

"Creo que es legal, pero es inmoral, el que se den estas cosas, es una imprudencia por decir lo menos, un acto de provocación porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, está recibiendo un trato especial, porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón".

Admitió que este escándalo, esa actitud, produce gran indignación, pero confía en el Fiscal Alejandro Gertz Manero, quien debería informar sobre este asunto, ojalá aclare este tema. Además, como lo exige la ley la FGR debe impulsar la justicia de manera pronta y expedita.

De hecho, el Presidente de la República, consideró que debe darse el mismo peso a la transparencia que al debido proceso, pues resulta incongruente que un tema de interés público se maneje en secreto o con tanto sigilo.

"Pues produce indignación el que esté comiendo en un restaurant de lujo, aunque legamente lo pueda hacer se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México, ojalá y la Fiscalía informe, yo tengo confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero, y espero que todo esto se aclare y se haga justicia. Además, como lo exige la ley tiene que haber justicia pronta, expedita. También que se analice la importancia que tiene la transparencia".

Se le preguntó por qué se da un trato tan diferente a los científicos investigados por diversos delitos algunos graves y a dicho delincuente confeso se le permitan esas facilidades.

López Obrador dijo ser partidario de que no haya impunidad para nadie y no por ser científicos ya no puedan ser acusados de nada, cuando se sabe que derrochaban millonarias sumas de dinero público.

Lo que no se vale, admitió, es que se utilice la ley para venganzas, eso no. aseveró.

"Yo soy partidario de que no haya impunidad para nadie, que se aplique la ley por parejo, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, no porque soy científico tengo derecho a robar, no. Nadie tiene derecho a robar. Lo que se tiene que procurar es que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas, que no se utilice la ley con propósitos políticos, electorales".

López Obrador, dijo que antes, en los gobiernos anteriores se hacían negocios de todo, con los medicamentos, con los reclusorios, con la energía, con el agua, era pura robadera y eso se acabó por eso están tan enojados en vario sectores de la sociedad.