Podría Rosario Robles salir de prisión

La ex titular de la Sedatu y Sedesol, Rosario Robes Berlanga, podría dejar la prisión donde se encuentra recluida desde hace dos años, luego de que un Tribunal federal confirmó la concesión de un amparo en su favor.

Esto anula la prisión preventiva que pesa sobre ella y se le ordena al juez del caso considerar la imposición de una medida cautelar distinta, como la prisión domiciliaria.

Esto le da la oportunidad a la ex funcionaria federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, para que recobre su libertad dentro de este proceso en el que no se ha demostrado si es culpable pues aún no se llega a la fase del juicio.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) todavía tiene pendiente una orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga que no ha ejecutado por delincuencia organizada, según fuentes cercanas al caso.