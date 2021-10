Sería un error no apostarle a las energías renovables: Diego S. Rodríguez

El gobernador del Estado de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconoció que, aunque desconoce a detalle la propuesta de Reforma en materia energética del Presidente Andrés Manuel López Obrador se tiene que analizar muy fríamente y revisar todas las aristas, ya que se puede perder la oportunidad de inversión que tenemos como país sino le apostamos a las energías renovables.

En conferencia de prensa en el marco de la Feria Hannover Messe que se realiza en la Ciudad de León, Guanajuato, del 6 al 8 de octubre, Rodríguez Vallejo dijo que si bien coincide con el Consejo Coordinador Empresarial en que la CFE sea una empresa del estado competitiva y se combata la corrupción para que pueda dar mejor servicio también hay que ver todas las aristas.

“El tema es qué tanto frenará esta reforma estas posibles inversiones que demandan energías renovables, es un tema que hay que visualizar no solo en el corto plazo sobre la vialidad o no a futuro de la CFE sino también en la oportunidad como país que podemos perder si no le apostamos a estas energías renovables yo claro que estoy a favor de que CFE sea una empresa competitiva que combata la corrupción y que pueda dar un mejor servicio pero también hay que ver si no nos sale más caro el caldo que las albóndigas se tendría que analizar bien, yo desconozco la iniciativa no he leído su contenido total pero bueno los legisladores tendrán una gran responsabilidad al tener en sus manos esta iniciativa”, sentenció el mandatario estatal.

Y es que Vallejo Rodríguez mencionó que luego de una gira que realizó hace dos años por Europa para atraer inversiones a su estado, los empresarios lo cuestionaron acerca de qué tipo de energías requería su entidad para la industria, porque hay una enorme presión, dijo, de las grandes armadoras en el sector automotriz, por ejemplo, para que sus proveedores bajen la “huella del carbón” pues todas estas empresas tienen la obligación de disminuir la emisión de gases efecto invernadero y una de las políticas más viables que estas empresas encuentran para disminuir el impacto ambiental es contratar energías renovables.

Agregó que a aunque a veces no coincide con el gobierno federal en esta política de hidrocarburos y petróleos, si ve con buenos ojos la política del Presidente pues al final, sostuvo, creemos que la intención es buena pero mal ejecutada ya que aunque lo que se busca es la autonomía energética para no depender tanto de Estados Unidos el cómo es el problema.

“Y en ese sentido coincidimos con el Presidente, el cómo es lo malo nuestra independencia energética tendrá que ser con base en energías renovables a través del gas, del chek gas a través de rutitas porque Texas está haciendo muy competitivo a Estados Unidos dando el precio del gas muy barato cuando en Tamaulipas tenemos un yacimiento grandísimo de gas y no lo aprovechamos por el tema del fracking el cual es muy discutible el efecto nocivo que tiene o no, entonces hay diferentes opiniones la política energética es federal no compete a los estados sin embargo nosotros estamos pugnando por tener inversiones de energías renovables”, puntualizó el mandatario estatal.

El gobernador informó que hace unos tres meses inauguraron en Guanajuato, junto con Iberdrola, un parque eólico de 50 aerogeneradores en San Felipe, y una Planta Solar en la comunidad San Luis de La Paz, esto es una gran oportunidad de generar energía renovable.