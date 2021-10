Al PRI nadie lo presiona: Alejandro Moreno

El diputado y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que a su partido nadie lo presiona ni el presidente López Obrador ni sus aliados de la alianza Va por México, es decir, PAN y PRD para votar a favor o en contra de la reforma eléctrica que este martes fue turnada ya para su discusión y dictamen a las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales.

En conferencia de prensa con sus compañeros legisladores, sostuvo que no hay prisa para discutir el tema y los priistas no rechazan de antemano algo que no se ha discutido, pero tampoco están en la disyuntiva de seguir los lineamientos del ex presidente López Mateos que nacionalizó la industria eléctrica ni de la política privatizadora del ex presidente Carlos Salinas, como afirma López Obrador.

Alejandro Moreno dijo que ya cambiaron los tiempos y que sus votos serán en favor de una industria eléctrica moderna en beneficio de las mayorías, producto de un amplio debate donde se escuche a todos los involucrados.

“La posición del grupo parlamentario es esa, no hay prisa, nadie presiona al PRTI, nadie. Y nosotros vamos con energía, con carácter, con convicción y con decisión al debate parlamentario, abiertos al debate, que vengan todos debatir y una vez que estén todos los argumentos, porque esta también es una decisión técnica, y después de que conozcamos todo, el PRI va a tomará una decisión basada en el contexto actual”.

Cuestionados sobre la inoperancia y poca utilidad de los Parlamentos Abiertos, foros y consultas a la que será sometida la reforma eléctrica, el líder de la bancada priista, Rubén Moreira, se pronunció por cambiar el formato de esas consultas para que efectivamente haya una confrontación de posturas y propuestas de los participantes en los foros.

“Nosotros queremos un parlamento que sirva, de confrontación, que esté el señor Bartlett y los empresarios que están en contra y que les podamos peguntar a lo mejor utilizando a un presentador de los medios de comunicación, como si fuera un debate electoral, donde el presentador diga a ver usted dijo que tal cosa y usted otra cosa, ese es el debate que sirve”

De hecho, los diputados del PRI, propusieron que, dada la importancia para todo el país de esa reforma eléctrica, que debe ser ya definitiva y no estar cambiando cada sexenio, los debates deberían ser difundidos en vivo a través de los canales abiertos de televisión, para que la gente vea y escuche las propuestas en favor y en contra de dicha iniciativa.