AMLO no acudirá a entrega de medalla a la senadora Ifigenia Martínez

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no asistirá el próximo jueves al Senado de la República, donde se llevará a cabo la ceremonia en la que se entregará la “Medalla Belisario Domínguez”, a la maestra Ifigenia Martínez y que en su lugar acudirá el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Dijo que ya le escribió una carta a la homenajeada en la que le explica la razón de su inasistencia, pues se enteró que una legisladora del bloque opositor tiene planeado hacerle “un numerito” a él, es decir, que busca faltarle al respeto y por esa amenaza no acudirá a la ceremonia solemne.

Se le preguntó si podía decir a qué senadora se refería, López Obrador reveló que se trata de la senadora panista, ex morenista, Lilly Téllez, y que para no afectar, con un escándalo, la investidura presidencial que se supone tiene pensado la legisladora pero no dio detalles de la protesta.

“Le mandé una carta a la maestra Ifigenia, felicitándola y ofreciendo disculpas porque no voy a asistir, le van entregar la medalla el jueves y a este importante acto asistirá en mi representación Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación. Porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto y yo considero que no debemos caer en ninguna provocación. Se trata de la senadora Lilly Téllez, aunque aclaro, que tiene todo el derecho a manifestarse, pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial”.

El presidente López Obrador, hizo una breve semblanza de la senadora de Morena Ifigienia Martínez, quien recibirá el máximo galardón que entrega el Congreso mexicano y a quien calificó de una catedrática excepcional, la primera directora de la Facultad de Economía de la UNAM.

Recordó que la maestra Ifigenia Martínez, junto con Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, ha luchado por fortalecer la democracia en el país.