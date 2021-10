El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su propuesta de Reforma Eléctrica, reiteró que no se trata de una expropiación o nacionalización de las empresas privadas del sector eléctrico, sino de fortalecer a la CFE para que tengan el control de la industria, pues se trata de un área estratégica. Rechazó que se vaya afectar el T-MEC o que altere los acuerdos de inversión con el sector privado.

López Obrador dijo que se buscará convencer a los legisladores de todos los partidos sobre las bondades de su iniciativa, pero enfatizó que cada quien sabrá si vota a favor o en contra de esta propuesta que beneficia a todos los mexicanos, incluidos los empresarios, de hecho, pidió toda la población estar atenta a la actuación de cada uno de los diputados y senadores.

“Y de una vez les digo a los legisladores, no es amenaza ni mucho menos advertencia, pero no va haber anonimato, aquí tenemos que dar la cara de todos, porque se trata de los intereses del pueblo, que no piensen que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar, nosotros no somos tapaderas, aquí cada quien va a asumir su responsabilidad.

Particularmente, dijo, pedirá a los diputados y senadores priistas que recuerden el hecho histórico de la nacionalización de la industria eléctrica que encabezó el presidente Adolfo López Mateos y que los legisladores del PRI apoyaron esa decisión en 1960, para que ahora respalden su reforma.

En el caso de los legisladores del PRI o del PAN, cuestionó ¿no creo que defiendan a la empresa española Iberdrola y voten en contra de fortalecer a una empresa mexicana propiedad de todos los mexicanos?

“Va a ser muy interesante observar a los legisladores , porque se va a saber si son representantes populares o simples empleados de los grupos de poder económico y político. Vamos a buscar convencer a todos, a los priistas nada más hay que decirles ¿oigan ya se les olvidó que el presidente Adolfo López Mateos, que era del PRI, nacionalizó la industria eléctrica, y gracias a eso hasta en las comunidades más apartadas hay luz. ¿qué los priistas ya no piensan así, van a defender a Iberdrola, a las empresas extranjeras?. Incluso , los legisladores del PAN, ¿Dónde está la honestidad?”

El presidente López Obrador, sostuvo que su gobierno no propondría una reforma que lastimara la economía nacional o frenara la producción de la energía eléctrica, además, su propuesta protege la explotación del litio, ese mineral que sirve para fabricar pilas, baterías, celulares y otros productos muy importantes para el desarrollo del sector industrial del país.