Cita a comparecer al presidente del INE, Lorenzo Córdova

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aprobó citar a comparecer ante el pleno al presidente del INE, Lorenzo Córdova, para que explique la solicitud de casi 19 mil millones de pesos de presupuesto para 2022, pues a los legisladores les parece un monto exagerado.

Luego de la reunión privada de este jueves entre los coordinadores parlamentarios de todos los partidos en la Cámara Baja, el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, anunció que se trata de una cantidad inaceptable por ello se citará a Lorenzo Córdova para que rindas cuentas ante los representantes populares.

“Acabamos e acordar que vamos a invitar a comparecer al presidente del INE, para que nos explique por qué quiere casi 19 mil millones de pesos de presupuesto, eso es una locura. Y si no le otorgamos ese presupuesto va a decir que no le alcanza para la revocación o ratificación del mandato que se hará sobre el compañero Presidente el 21 de marzo del 202. Entonces, es un tema relevantísimo, no puede repetirse lo que sucedió con la consulta del primero de agosto, por lo tanto, fue un acuerdo unánime ante el pleno de la Cámara”.

El legislador del PT dijo que la fecha de la comparecencia del presidente el INE ante el pleno de San Lázaro para que explique porque quiere tanto dinero será en las próximas semanas, poco antes de que se apruebe el Presupuesto 2002 por ahí de mediados de noviembre.

“Casi once mil millones, si no mal recuerdo, solo para su funcionamiento, casi 4 mil millones para la consulta y luego quiere dos mil millones más para una posible consulta adicional, ¿Cuál?, con el compromiso de que si no haya otra consulta lo regresa, no, hombre a ver quién le cree semejante patraña. Entonces, si es muy importante que venga al pleno y que dé la cara, hay muchísima irritación con una serie de planteamientos de esa magnitud y si será ante de que resolvamos el Presupuesto”.

Gerardo Fernández Noroña consideró que la comparecencia del presidente del INE permitirá a los diputados despejar algunas dudas sobre la organización de la consulta para la revocación o no del mandato del presidente López Obrador.