Diputados de Morena rechazan recuperar fondos y fideicomisos eliminados

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados rechaza la propuesta de la PRI, PAN y PRD de volver a crear los fideicomisos y fondos metropolitanos que fueron eliminados en la pasada legislatura.

El coordinador de los legisladores morenitas, Ignacio Mier, aseguró que dichos fondos no eran eficaces y se prestaban a moches y otras formas de corrupción, por lo que no apoyan esa iniciativa nostálgica de la oposición, propuesta también por el ex presidente Vicente Fox.

“No, porque son propuestas nostálgicas, son de la nostalgia que de repente evocan ahí a un habitante estrafalario de San Cristobal”.

"Quieren volver a usar recursos públicos para hacer negocios"

El diputado Mier Velazco sostuvo que pretender recuperar esos fideicomisos como el Fonden y los fondos metropolitanos, es volver a utilizar los recursos públicos para hacer negocios, por lo que ahora es mejor que las dependencias involucradas en apoyar a la población destinen los recursos de manera directa.

“El fondo metropolitano y los fondos, entre ellos el Fonden, ese era un instrumento burocrático que se prestó muchas veces a corrupción. Es mucho más efectivo que lo hagan directamente las dependencias involucradas como la Conagua, la Secretaria de Bienestar o la Sedatu, a tener esos fondos burocráticos”.

Cuestionado sobre la partida presupuestaria que se contempla asignar al Fonden en el paquete económico 2022, pese a que ya no existe dicho fondo, el líder de la diputación morenista explicó que el Fonden tiene deudas adquiridas desde hace varios años y que hay que pagarlas, por ello se le asignaron recursos para liquidar esos adeudos en 2022.