Debe respetarse decisión de la Corte sobre aborto: AMLO

Debe respetarse la resolución de los ministros de la Corte, fue la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador a la decisión de los magistrados para despenalizar el aborto en el estado de Coahuila,

Durante la mañanera el Primer Mandatario insistió que como Presidente no debe pronunciarse más que a favor o no debo pronunciarme más que en favor de la legalidad.

"Yo lo que opino es que esta es una decisión del Poder Judicial, de la Suprema Corte, que fue prácticamente unánime, que debe de respetarse, que no debemos nosotros, en mi caso, tomar partido porque hay posturas encontradas, entonces que yo no debo en este caso pronunciarme más que en favor de lo que ya resolvieron los ministros de la Suprema Corte. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad".

En Palacio Nacional fue cuestionado si sería, el tema que trataría el pasado martes en el encuentro que dijo tendría con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sin embargo, mencionó que ello no se dio porque decidió realizar un sobre vuelo por Hidalgo ante la inundación en Tula, pero que el acercamiento era sólo para dejar claro el apoyo que dará Adán Augusto en una nueva etapa entre Presidencia y Gobernación.

"Necesitaba en esta nueva etapa un apoyo de alguien que me auxiliara en todo lo relacionado con cuestiones políticas, dije políticas no politiqueras, es decir la relación con los gobiernos de los estados, con el poder legislativo, con la Fiscalía que es autónoma, con el poder judicial, también todo lo relacionado con iniciativas de ley, la defensa del gobierno cuando están de por medio amparos, denuncias, todo eso le corresponde al secretario de Gobernación y eso me libera porque yo también tenía que hacer eso".

Además dijo, también lo apoyará en la relación con los gobiernos estatales. El Jefe del Ejecutivo Federal hizo dichas declaraciones a unos días después de la renuncia de Julio Scherer como consejero jurídico del Ejecutivo y luego de que Olga Sánchez Cordero decidió regresar al Senado y dejar la Secretaría de Gobernación.