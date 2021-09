Tercer Informe de Gobierno de AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, emite un mensaje con motivo del Tercer Informe de Gobierno.

Desde Palacio Nacional, AMLO inició su discurso asegurando que es necesario poner al descubierto la gran farsa neoliberal y destacó que la transformación está en marcha luego de cerrar vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno.

Indicó que se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, puertos, hospitales, reclusorios y obras públicas. Además, dijo que se han detenido las privatizaciones en el sector energético con una nueva política energética que busca producir en México las gasolinas que el país consume y así dejar de importarlas.

Acusó que la administración anterior tenía en el abandono las refinerías, por ello presumió que en julio del próximo año se terminará la nueva refinaría de Dos Bocas en Tabasco e informó que desde el inicio del periodo neoliberal no se había creado una nueva refinería en el país.

Dijo que habrá abasto público y suficiente energía eléctrica para que no haya apagones ni que los consumidores paguen tarifas elevadas de grandes empresas y cadenas. También destacó la construcción de presas carreteras, universidades, acueductos, plantas de tratamiento, refinerías, vías férreas, aeropuertos, cuarteles, mercados, estados, unidades deportivas y otras obras sin asociaciones público privadas, sin deuda y con presupuesto público.

Destacó la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles y el Istmo de Tehuantepec, así mismo mencionó que el Tren Maya llevará bienestar a la región de mayor riqueza cultural y arqueológica del país. En estos tres proyectos se están creando143 mil 137 empleos directos y 277 mil 49 indirectos y está en marcha el acuerdo de cooperación con soberanía entre Estados Unidos, México y Canadá generando así crecimiento en el continente americano, recuerda proyectos en el norte del país.

Presumió la reducción del número de hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19 y destacó que se debe al programa nacional de vacunación; hasta hoy México ha recibido 103 millones 296 mil 665 dosis de vacunas.

Con respecto al sector industrial, el Presidente aseguró que se está en franca recuperación, ya que casi todos los pronósticos coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%. Presumió que la inversión extranjera fue de más de 18 mil millones de dólares, más de 2% mayor al del año pasado y la mejor en la historia del país.

De igual manera, aseguró que el peso no se ha devaluado en dos años y 9 meses del sexenio como no había sucedido en tres décadas y el salario ha aumentado en 44% algo que que no había pasado en 30 años. También aseguró que no se han aumentado los precios de los combustibles, aunque reconoció que el precio del gas si ha incrementado, pero informó que se está corrigiendo al inicio de la venta a precios justos de cilindros por el Gas Bienestar.

Mencionó que se redujo el robo de combustibles en 95%, los homicidios en 0.05%, el secuestro en 18%, sin embargo, reconoció el aumento de 3 delitos de mayor impacto, feminicidio con 13% extorsión en 28% y robo en vehículo 12%. También recordó que el Inegi dio a conocer el dato de homicidios en 2020 el cual dijo que refleja que se detuvo la tendencia ascendente en este delito y se logró una pequeña disminución.

El presidente aseguró que se está mejorando la recaudación de impuestos procurando cobrar a quienes se ingeniaban para no pagar sus contribuciones. Destacó que Hacienda está trabajando para impedir delitos fiscales, aún con la crisis los ingresos del gobierno federal sumaron 2 billones 438 mil millones de pesos; 2% superiores a los del año pasado y 0.8% más a lo estimado por la Ley de Ingresos.

Con respecto a la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, indicó que costará 80 mil millones de pesos y que se obtendrá un ahorro de alrededor de 120 mil millones de pesos, también destacó que la nueva terminal se entregará antes que lo que se tenía proyectado en Texcoco. Operará a partir del 21 de marzo del próximo año en tanto que el de Texcoco estaba programada para 2025.

López Obrador también aseguró que se han podido cumplir compromisos de no endeudar al país, de no aumentar impuestos y que se han financiado programas para el bienestar del pueblo. Adelantó que la pensión para adultos mayores irá aumentando y que recibirán el doble de lo que se entrega en la actualidad.

En este mismo sentido, AMLO mencionó que el se seguirá apoyando a personas con discapacidad, se entregarán becas y la atención médica y medicamentos se entregarán de forma gratuita.

Mencionó que, hasta el momento, se han cumplido 98 de cien compromisos realizados y recordó que sólo están pendientes descentralizar el Gobierno Federal y conocer la verdad de los jóvenes de Ayotzinapa.

También mencionó que se han hecho cosas que no se incluyeron en estos compromisos, como el tren suburbano de Guadalajara y la inversión de 34 mil mdp en mantenimiento de carreteras. Destacó que desde enero de este año se aplica en la frontera sur la misma política fiscal que se inició en la zona norte, Chetumal es zona libre, institutos están siendo limpiados de corrupción como aduanas y se han construido 189 cuarteles de la Guardia Nacional, la cual ya cuenta con más de 100 mil elementos.

Informó que entró en vigor el nuevo tratado comercial, que se aprobó la nueva ley laboral para garantizar la democratización de sindicatos, el reparto de utilidades, se terminó la subcontratación y se redujo el costo de afores.

Presumió que sólo ha habido 20 huelgas de trabajadores y que ya no hay desalojos. También recordó que se ofreció asilo a Evo Morales y colaboradores del ex presidente por lo que dijo que no se tiene conflicto con nadie en el mundo.

Dijo que no se han violado los derechos de los migrantes y aseguró que no habrá represión en el gobierno.

Mencionó que en nuestro país se garantizan las libertades y el derecho a disentir, también recordó que hay derecho a la información y aseguró que en su gobierno no se censura a nadie y no se violan los derechos humanos.

Dijo que a pesar de la crisis sanitaria y económica no se dejó de trabajar por la cuarta transformación, además aseguró que el 70% de hogares está inscrito en cuando al menos un programa del bienestar.

El presidente finalizó su discurso diciendo que sería difícil dar marcha atrás en bien del pueblo y aseguró que la gente votara por que se continúe con el periodo presidencial hasta finales de septiembre del 2024 para terminar la obra de transformación y no dejar ningún pendiente cuando se entregue la banda presidencial.