Morena busca una agenda austera: Ignacio Mier

Pese al rechazo de la oposición, que calificó de un “agandalle” que Morena planea buscar presidir la Junta de Coordinación Política durante los próximos tres años, el coordinador parlamentario de los legisladores morenistas en San Lázaro, Ignacio Mier, reiteró que sigue en pie su propuesta de registrar a las bancadas de Morena, PT y PVEM, como un solo grupo parlamentario mayoritario.

Sin embargo, dijo que aún no se concreta dicho acuerdo con sus aliados, pero aclaró que no se trata de buscar cargos ni controlar la Cámara de Diputados, sino de agruparse como alianza legislativa mayoritaria tal como lo hizo la coalición Va por México que integran PAN, PRD y PRI, que juntos esos partidos opositores representan solo el 40 por ciento de la representación política.

Ignacio Mier dijo que no deben ponerse nerviosos ni lanzar denuestos, pues no habrá “agandalles”, como afirma la oposición, solo se actuará conforme a la ley, además, adelantó que este jueves dialogará con la oposición para revisar los temas de la agenda legislativa como el Presupuesto 2022, que debe basarse en el principio de austeridad, es decir, que no haya privilegios ni derroche en el gasto de la Cámara de Diputados.

Además, no se vale que primero ofendan a Morena al llamarlo narco partido y ahora quieran negociar, pues no somos su burla, aseveró Ignacio Mier.

“Lo vamos a hacer a través del consenso y el diálogo, por eso no me gustó nadita, lo que hicieron esos partidos el fin de semana, porque no es una buena manera de empezar y me genera al interior del grupo parlamentario y de la coalición una inquietud y se pueda pensar que nuestra coalición y nuestro partido es el payaso de las cachetadas y eso no es así”.

Respecto a la advertencia de la oposición ha advertido que no apoyará a Morena para ocupar la Mesa Directiva si insisten en quedarse los 3 años con la Jucopo, Ignacio Mier, aseguró que en ese tema va a negociar para alcanzar un acuerdo con las bancadas.

“Vamos a llegar a acuerdos, vamos a negociar, por eso no se preocupen, la ley contempla con precisión que hay una mesa de descanso, no hay ningún problema, llegaremos a un acuerdo, yo sé que lo vamos a hacer, tengo buena relación con ellos. Pero ellos deben comprender como yo comprendí su posición del sábado que nosotros tenemos que también fijar la nuestra. Yo creo en el proceso dialéctico y creo que en la confrontación de adversarios se puede construir la unidad, a partir de puntos de vista diversos”.

El coordinador de los diputados de Morena confió que el diferendo con la oposición se resolverá ponto y rechazó que esto genere una parálisis legislativa.