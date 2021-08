Ricardo Anaya piensa que echándome la culpa la va a librar: AMLO

El presidente López Obrador rechazó emprender una persecución política Ricardo Anaya, como afirma el propio excandidato presidencial perdedor panista, quien este fin de semana anunció que saldría del país para no ser detenido, pues López Obrador pretende obstaculizar su intención de volver a contender por la Presidencia de la República en el 2024.

El tabasqueño aseguró que eso es falso, que es un asunto de la FGR y del Poder Judicial, que no tiene nada que ver con él. De hecho, explicó que se trata de una denuncia presentada en el sexenio anterior y que ahora se suma a la que presentó el ex director de Pemex detenido, Emilio Lozoya, sobre los sobornos que recibió Anaya para impulsar la aprobación de la reforma energética en el gobierno de Peña Nieto.

López Obrador aseguró que a Ricardo Anaya se le hizo fácil echarle la culpa de esas acusaciones que presentaron en su contra priistas y panistas, tal vez porque piensa que así la puede librar.

“Se le juntaron estas denuncias, que no son de nosotros. Yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, entonces se le hizo fácil decir me está persiguiendo Andrés Manuel, ahora sí que como dijo su compañero del bloque conservador ¿Y yo por qué? Yo no tengo nada que ver absolutamente, pensando que así, echándome la culpa, diciéndose perseguido la iba a librar, muy mal ese proceder. Él me acusa en un tuit y yo le respondo que no debe huir del país sino enfrentar aquí su situación, el que nada debe nada teme”.

De hecho, en la conferencia de prensa mañanera, se exhibieron algunos videos para dar contexto sobre las acusaciones contra Anaya, donde lo acusan Ernesto Cordero ex secretario de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón y de Javier Lozano cuando fue vocero del candidato del PRI, José Antonio Meade, señalamientos por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

López Obrador reiteró que, si Anaya es inocente que se presente a los citatorios, que no huya, ni se ampare, como lo hizo él cuando lo desaforaron y fue perseguido por el gobierno de Fox, pero ahora ya cambiaron las cosas y el actual régimen no es represor ni fabrica delitos.

Por ello, le pidió a Ricardo Anaya no ser marrullero pues con esa maniobra de politiquería, de echarle la culpa a él, no va a librarse de la ley.

“Sí que se presente, que dé la cara y que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero. Se les hace fácil decir, me persiguen, me persiguen, nosotros no somos represores, no somos como ellos, somos distintos, nosotros tenemos principios, tenemos ideales, tenemos moral. Pero es una maniobra politiquera querer salir así, mejor que declare, que demuestre que no recibió dinero y adelante”.

No afecta ir a la cárcel, cuando uno es inocente, aseguró el tabasqueño.