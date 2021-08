Admite AMLO: "tenemos que correr ciertos riesgos" por el regreso a clases

El presidente López Obrador reiteró que sigue firme el regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto, y que se va a garantizar la salud de los alumnos con los protocolos sanitarios correspondientes.

Aunque reconoció que siempre se corren riesgos, como todo en la vida, pero “no podemos quedarnos permanentemente encerrados”, es muy importante la educación y la convivencia entre los alumnos.

“Y tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida, imagínense , si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados, no. Tenemos que enfrentar las adversidades, los caminos de la vida”.

Subrayó que los padres son libres de llevar a no a sus hijos a la escuela, pero el gobierno está obligado a ofrecer los planteles y mantendrá la opción de seguir los cursos por televisión.

López Obrador subrayó que cuidar a los pequeños es un compromiso de todos, de las autoridades y los padres de familia, también de que no estén todo el tiempo pegados a los juegos o redes sociales en internet.

“Incluso se van a llevar los cursos de educación a distancia, pero consideramos que ya es tiempo de regresar a clases, que no es un asunto solo educativo sino también social. Necesitamos que los niños no estén encerrados, que no estén sujetos solo al Nintendo”.

El presidente López Obrador anunció que se darán a conocer tres estudios sobre los daños que ha causado el confinamiento domiciliario en los pequeños y que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México difundirá una encuesta con niños y padres de familia sobre el retorno a clases presenciales, en la que se observa que la mayoría quiere ya el retorno a los planteles.

López Obrador aprovechó para denostar a los medios de comunicación que publican notas de quienes se oponen al retorno a clases y alarman a la gente con información sobre contagios entre los niños.

Por su parte, la Secretaria de Educación Publica, Delfina Gómez, admitió que hay muchas escuelas que fueron vandalizadas, con vidrios rotos y pupitres rotos, etc. como ha denunciado la organización civil Mexicanos Primero.

Pero resaltó que ya empezó la rehabilitación e invitó a los padres de familia que se oponen al retorno a clases presenciales a trabajar con los gobiernos estatales para limpiar y acondicionar las aulas.

“Efectivamente tenemos un total de 261 mil escuelas y ellos refieren que son 5 mil escuelas vandalizadas, pero nosotros tenemos otro dato, tenemos que son cerca de 10 mil escuelas, si ellos dicen que hay 5 mil escuelas quiere decir que ya rehabilitamos las otras 5 mil y estamos hablando que son solo el 2 por ciento del total de escuelas”.

La titular de la SEP, aseguró que los maestros ya se están preparando para regresar a los planteles, con los debidos protocolos sanitarios y de la organización de las actividades escolares, ahorita estamos con la limpieza o lo que llaman tequios de las escuelas, y que la próxima semana inician los talleres intensivos de capacitación a los maestros y la siguiente inician los consejos técnicos.