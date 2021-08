Pide Sheinbaum revisión del semáforo epidemiológico

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum solicitó la revisión del semáforo epidemiológico del gobierno federal sobre la COVID-19 .

“Nosotros lo que decimos es que debería haber una nueva revisión en donde se tome más en cuenta el tema de la vacunación porque ya es muy difícil para cualquier entidad de la República, no solo para la Ciudad de México, cerrar actividades económicas”.

Sheinbaum abrió la posibilidad para que se pudiera crear otro instrumento que advierta a la población sobre el nivel de alerta en el que se estaría por la epidemia del coronavirus.

“Puede ser una orientación, no sé si exactamente el semáforo o algún indicativo que nos pueda decir, pues como con la contaminación, que no depende de una enfermedad o de una pandemia o no, y que en algún momento se dice: la contaminación está muy alta, protégete. De igual manera pudiera funcionar algo así, pero habría que trabajarlo con el Consejo de Salubridad”.

La Jefa de Gobierno expresó esta opinión luego de las diferencias que ha tenido por el color del Semáforo con la Secretaria de Salud, que mientras ésta indicó que la capital del país está en rojo, la Jefa de Gobierno sostiene que está en naranja.