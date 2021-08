Presidente de la Corte sin facultad de resolver diferencias en TEPJF: AMLO

Negó el presidente Andrés Manuel López Obrador que el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zalvídar pueda intervenir en las diferencias existentes al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras la destitución de José Luis Vargas.

Durante la mañanera el Primer Mandatario reconoció que a pesar que en el desayuno sostenido con el Presidente de la Corte, se habló del tema, enfatizó que son los partidos los que deben salir a explicar los motivos por los cuales eligieron a los integrantes de la corte que enfatizó están al servicio de intereses creados.

“No tiene facultad o sea construyeron algo muy especial los partidos, para que sólo la partidocracia domine, no puede legalmente intervenir el poder judicial, la Suprema Corte, fíjense esas cosas, entonces ojalá y se arreglen y lo mejor pues es que renuncien todos y se lipie ese organismo, esa institución, que haya una reforma electoral que es lo mismo que requiere el INE”.

Consideró que a pesar de la controversia interpuesta por Vargas Valdez, dudó que la Corte pueda intervenir, e incluso dijo, la propia Presidencia debe ser respetuosa de la autonomía del Tribunal.

“Nosotros sí tenemos que respetar las autonomías de los poderes, nosotros sí tenemos que ser cuidadosos y no tenemos por qué meternos, también cómo era antes, pues a todos estos magistrados, a los ministros, diputados, senadores, a todos los subordinaban, todos eran como decía Emilio Ascárraga… soldados del presidente, ya son soldados de los partidos, de los dirigentes de grupos y al final también empleados de la oligarquía, de los que sentían dueños de México”.

Enfatizó que muchos magistrados e incluso el propio poder judicial, está podrido.

“Es lamentable que no quieran al presidente Arturo Zaldívar que quiere llevar a cabo una reforma en el poder judicial, que urge porque jueces, magistrados, ministros están echados a perder, hay excepciones honrosas pero por lo general el poder judicial está podrido, muchísima corrupción en los jueces, no representan al pueblo”.

López Obrador incluso consideró difícil que se apruebe la extensión de periodo de Arturo Zaldívar para que reforme al poder judicial.

“Está muy difícil porque predominan, los ministros del antiguo régimen… es muy difícil, así como aprobaron que aumentara el periodo de los actuales magistrados porque les convenía porque estaban recibiendo instrucciones, órdenes, ahora no quieren porque los machuchones no quiere que se limpie el poder judicial, imagínense, cuándo perdían un juicio, un asunto los de arriba”.

A pesar de ello aseveró que el Gobierno Federal propondrá las modificaciones necesarias para mejorar al Tribunal Electoral y al Instituto Nacional Electoral, aunque mencionó, dependerá de los partidos políticos.

“Entonces ya es el momento de un cambio, de una renovación, ojalá los partidos ayuden porque se requiere de mayoría calificada, no se puede con mayoría simple o la mitad más uno, se requiere dos terceras partes… hay que hacerlo yo estoy obligado a hacerlo si ellos no lo aprueban que quede constancia de que no quieren la democracia pero lo voy a presentar porque es mi responsabilidad no puedo quedarme callado pero creo que se pueden convencer que ya son otros tiempos”.

E incluso señaló que el Consejo de la Judicatura se está aburguesando y actúa con mucha lentitud faltándole pasión para resolver lo que le corresponde. El Jefe del Ejecutivo Federal destacó que en regiones como Costa Rica y Suiza son un ejemplo de órganos electorales democráticos donde no tienen fraudes electorales como ocurre en México donde señaló se tiene medalla de oro.