Se divide Senado por crisis en el Tribunal Electoral

La bancada del PAN en el Senado precisó que esta cámara ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen facultades legales y constitucionales para intervenir y dirimir la crisis institucional que priva en el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la destitución de su presidente, el magistrado José Luis Vargas Valdez.

Ayer el jefe de la junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal consideró que el Senado y la Suprema Corte deberían de intervenir para frenar una crisis superior en el Tribunal Electoral.

En conferencia de prensa virtual, los senadores Xóchitl Gálvez y Damián Zepeda, manifestaron su preocupación por lo que sucede ahora en el Tribunal Electoral.

Llamaron a que esta crisis se solucione a la brevedad y que el tribunal continué con su trabajo, pues tiene en puerta el desahogo de varias resoluciones relevantes para la vida política del país.

Damián Zepeda reiteró el Senado carece de facultades para mediar en este conflicto.

Recordó que las decisiones del Tribunal Electoral son inatacables y demandó que no se aproveche el momento como pretexto para intervenir desde el gobierno o desde el Senado para imponer magistrados alineados con el actual régimen.

“Creo que ya algunos se están frotando las manos para invadir al Tribunal y querer imponer un tribunal de puros aliados, entonces no caigamos en esa trampa tampoco, en esa tentación de parte de Morena, el presidente, en este caso el Senado. No hay jefe del Tribunal Electoral, el Senado no es jefe del Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia no es jefe del Tribunal Electoral. Ni la Suprema Corte ni el Senado de la República tienen facultades para entrar y resolver un conflicto entre los integrantes del Tribunal Electoral, ellos son un tribunal que tiene independencia”, dijo.

En tanto vais Xóchitl Gálvez, secundó al ex coordinador de su grupo parlamentario:

“Si no te quieren cinco, pues está cañón. Creo que tiene que haber un poco de prudencia en todos, en el beneficio del país y evitar que aquellos que se están limando las garras para ir sobre el tribunal pues encuentren el momento preciso”.