Se podría vacunar contra Covid a menores con enfermedades que lo ameriten

Nuevo llamado a la población a vacunarse si no lo han hecho, hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al reconocer que México vive una nueva oleada de contagios por Covid-19.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario reiteró que la vacuna puede salvar vidas por lo que no descartó que se analice la posibilidad de vacunar a los menores de edad en nuestro país si es que tienen algún padecimiento que requiera alguna protección especial.

“Queremos que para el próximo invierno se tenga la vacunación de toda la población y no descartamos que en el caso de niños, de jóvenes con problemas, enfermedades que ameriten una protección especial si los organismos de salud internacional lo aprueba, también sean vacunados en nuestro país”.

Y es que previamente el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó que a pesar que se han vacunado a 48 millones de personas se ha notado que el 97% de quienes han tenido que ser internados por este padecimiento no recibieron ninguna dosis.

“Hemos vacunado ya a 48 millones de personas en México, poco más de 48 millones… 97% de las personas que hoy están hospitalizadas por Covid, no se vacunaron, el 3% restante son personas que tienen alguna enfermedad que causa inmunodepresión importante y posiblemente eso está contribuyendo a que no tengan toda la efectividad de la vacuna, pero reiteramos es importante vacunarse… estamos avanzando rápidamente ya tenemos 53% de la población adulta cubierta”.

Sin embargo destacó que el porcentaje de letalidad sigue disminuyendo y de 49% que se tuvo en los picos más altos de la enfermedad, con la vacunación esta redujo a 10%. Tras informar que hubo presencia de personas con disfraces como Picachú, Iroman y otros en los estados nortes del país, ya se alcanzó el 85.7% de la población con vacuna y anunció que a partir del 15 de agosto se comenzará la aplicación de segundas dosis.

“Vamos a poner la segunda dosis de la vacuna a partir del 15 de agosto, empezar por Sonora y terminar por Tamaulipas, recordar que aquí están los municipios, ya está un millón 262 mil serían los que aplicaríamos y están aquí las fechas en las que estaríamos en las diferente entidades, el 15 de agosto en Sonora, el 25 de agosto en Chihuahua y 9 de septiembre en Coahuila, en Nuevo León el 7 de septiembre y en Tamaulipas a partir del 14 de septiembre”.

Por su parte el secretario de Relaciones es Exteriores, Marcelo Ebrard informó que la farmacéutica Sinovac concluyó el primer contrato de entrega de vacunas con 20 millones de dosis, así mismo informó que Estados Unidos, hasta el momento no está condicionando el ingreso a ese país por alguna marca de vacuna aunque recordó que en Europa, sí.

“Estados Unidos no te está pidiendo en este momento que estés vacunada, para pasar a Estados Unidos, hay una restricción en la frontera de actividades pero para quienes viajan a Estados Unidos sí se puede viajar con la prueba PCR y en el caso de la Unión Europea va a depender de en qué posición nos pongan en el semáforo esa es la norma de la Unión Europea, si el país está en color rojo, que el país estuviese en color rojo, sí te van a pedir que estes vacunada o vacunado con las vacunas autorizadas por la EMA, que es la autoridad en la Unión Europea, pero estamos en pláticas para que ese no sea el caso para todos los viajeros de México, es decir que puedan ingresar con PCR, si no estamos en rojo, podemos ingresar con PCR”.

También recordó que México apoyó con dosis a Belice, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Paraguay y Jamaica.