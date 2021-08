Prevalece ausencia en mesas receptoras de Consulta Popular

Es lo que pudo llamarse la crónica de una ausencia anunciada este domingo se llevó acabo la consulta nacional impulsada desde palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de las limitaciones presupuestales que se le impusieron al Instituto Nacional Electoral este ejercicio democrático, histórico y de largo aliento se desarrolló sin contratiempos ni incidentes que lamentar al menos en la Ciudad de México

Sin embargo fue poca la afluencia que se tuvo en las mesas receptoras para emitir su opinión respecto a la pregunta que venía plasmada en las 93.6 millones de boletas impresas para tal efecto.

También fueron pocas las casillas que abrieron a las 8:00 en punto muchas lo hicieron después de las 8:30 nos dijo esta joven funcionaria de las mesas receptoras contigua 02 de la calle Plutarco Elìas Calles colonia Ampliación San Pedro Xalpa, Alcaldía Azcapotzalco.

“¿A qué horas abrieron la casilla?...Pues se supone que a las 8 pero empezamos unos minutitos más tarde pero desde las 7 y media ya nos encontrábamos aquí, pues yo creo que ahorita todo ha avanzado bien entonces hasta el momento no se ha presentado nada, la verdad desde las votaciones pasadas al principio como que estaba muy lento no venía mucha gente pero ya después de las 10 y hasta la tardecita ya había demasiada gente”.

Y aunque todas las casillas tenían capacidad para recibir a 2000 ciudadanos los resultados al final de la jornada fueron magros como lo expone Octavio Levy Jiménez Rivera presidente de la casilla de la sección 1548 a la 1555 ubicada en la Secundaria Diurna número 63 Angel Miranda Basurto de la Colonia Constitución de la República, alcaldía Gustavo A. Madero.

“Y de las 08:30 hasta este momento ¿que tanta afluencia ha habido? …pues la verdad muy poca haciendo un conteo rápido que se lleva van como entre 75 y 80 votos y aproximadamente tengo mil 992 boletas…¿o sea que no es ni el 10 por ciento?...no pues yo sí la esperaba así de por si las otras elecciones hubo muy poca”.

Una de las causas de la baja afluencia que este funcionario de mesas receptoras argumentó fue la falta de casillas especiales.

“Y pues en esta entre la confusión de las casillas porque en esta ocasión no hay casillas particulares se intentó hacer en puras escuelas entonces mucha gente acudió a su casilla normal y pues dicen que no y piensan que no hay votación y yo siento que esa sería una causa”.

Sin embargo el entusiasmo no medró en los pocos ciudadanos que acudieron a emitir su opinión a estas mesas receptoras de la consulta popular.

“Ah pues muy bien, muy acertado todo esto que están haciendo ahorita… yo pienso que es bueno que empecemos a tomar medidas con lo ex presidentes por lo que nos robaron y todo…sì este proceso de consulta popular me es muy importante porque desgraciadamente todo nuestro país no lo han saqueado y entonces ahorita es la oportunidad que tenemos para que muchos de nuestros familiares acudan a votar para que se haga justicia”.

A pesar de que durante el desarrollo de la misma las condiciones climáticas fueron benignas, faltando una hora para el cierre de esta jornada una lluvia generalizada vino a empeorar la de por sí baja afluencia de ciudadanos, por lo que si se busca un culpable del fracaso de este referéndum el Presidente López Obrador podría reclamarle a Tláloc, el dios de la lluvia