"Se llevará a cabo la consulta del juicio a expresidentes"

El presidente López Obrador retomó el tema de la consulta ciudadana del próximo primero de agosto para enjuiciar a los expresidentes de la etapa neoliberal, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña.

Dijo que los medios de comunicación tradicionales, como periódicos, radio y televisión no lo harán porque no conviene a los grupos de intereses creados a los que defienden, por eso desde la mañana se impulsará este ejercicio de democracia participativa.

“La consulta se va a llevar a cabo el día primero de agosto, ha que promoverla, los medios no la van a promover, porque los medios están al servicio de los grupos de intereses creados, con honrosas excepciones. No les conviene pero afortunadamente ya se esta dando un debate , una polémica y es interesantísimo, porque ya está empezando a suceder en las redes sociales” .

Recordó que él impulsó la realización de este sondeo, que es totalmente legal y también es moral, porque en la etapa neoliberal, se dañó mucho la economía del país y se humilló al pueblo con tanto robo y saqueo a la Nación

“Yo propuse lo de la consulta porque considero que es un ejercicio no solamente legal sino moral. El periodo neoliberal causó un daño gravísimo al país, es el peor periodo de la historia de México, cómo no se va a revisar. Y no solo es un cuestionamiento a la expresidentes sino al modelo que impusieron con el propósito de saquear, de robar, humillando al pueblo de México”

López Obrador recomendó a la población conocer los argumentos en favor y en contra de la consulta para enjuiciar a los expresidentes y participar en esta jornada en la que gente votará por el Sí o por el No.