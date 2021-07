El gobierno mexicano solicitará a las autoridades de Estados Unidos autorizar el ingreso a esa nación de los ciudadanos mexicanos que ya cuenten con la vacuna contra COVID-19, así no sea Johnson&Johnson y Pfizer, fue lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera el primer mandatario, aseguró que ello permitirá acelerar la reapertura de la frontera.

“Para los que se hayan aplicado otras vacunas también nosotros vamos a hacer gestiones en Estados Unidos para que no tengamos ningún problema y creo que vamos a ser escuchados porque son vacunas que fueron analizadas y están demostrando su efectividad. Yo me vacuné con AstraZeneca y claro que puedo ir, nada más que ahora no es el momento, no es el tiempo por mi agenda”.

Y es que reiteró que las afectaciones son igualmente dañinas, sin dar mayores detalles, mencionó que hay un nuevo ofrecimiento por parte del gobierno de Joe Biden para mandar un nuevo lote de vacunas en forma de donación.

El jefe del Ejecutivo Federal aseveró que el mantener cerrada la frontera más tiempo continuará afectando centros comerciales sobretodo en California y Texas.