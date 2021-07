Soy defensor del regreso a clases presenciales “no hay riesgos mayores"

No es posible ni conveniente que se continúe con las clases a distancia, fue lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al decirse partidario del regreso a las aulas en el próximo ciclo escolar a finales de agosto.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario pidió pensar en la salud emocional de los niños, las niñas y adolescentes pues a pesar de estar en medio de la tercera ola de Covid-19, insistió que el riesgo de contagio es menor en este sector de la sociedad.

“Sino cuidarlos también emocionalmente y la escuela es fundamental, es necesario que regresen los niños a la escuela, es la mejor terapia para todos. Desde luego no es por la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, pero es un punto que voy a defender, yo estoy a favor que regresen a clases, está creciendo, no es mucho, hay contagios sin embargo no hay riesgos mayores para los niños, para los adolescentes, se puede tener un buen control, no debe de ser ese el pretexto o la excusa”.

Aseguró que se atenderán pendientes de las escuelas como su limpieza y faltantes como el recurso de agua o lo que haya resultado de haber sido vandalizadas.

“Van a salir no sé cuántas cosas, primero lo de que no hay vacuna para los niños, hay que contestar eso, no se requiere la vacuna, lo ideal sería que todos nos vacunáramos hasta los niños pero apenas se está haciendo en el mundo… si se tiene control en las escuelas y se da un caso se aísla mientras se termina de padecer la enfermedad… de que están muy sucias las escuelas y hay algunas vandalizadas ya estamos echando a andar un programa para limpiarlas y arreglarlas y que estén en buen estado, ah es que las escuelas no tienen agua, hay que buscar la forma”.

Recordó que, respecto a los contagios, México no tiene una taza de mortalidad importantes por la pandemia en menores de edad ante lo que insistió en la necesidad de regresar a las escuelas para evitar que los infantes pasen hasta horas en el celular o viendo aparatos electrónicos y recibiendo información tóxica.

“Ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas, se les está causando un gran daño, están ahí sometidos, dependiendo muchos de los aparatos, están recibiendo información tóxica, hay niños que están en los juegos o estos aparatos electrónicos por horas, por horas nada más uno va y hola cómo estas, ya estoy aquí, ya vine, espérate, le pueden decir a uno una grosería porque están compulsivamente”.

Enfatizó que en comparación con otras naciones, el gobierno de México ha cuidado más que no regresen los estudiantes a las aulas ante la existencia de daño, por lo que pidió aplicarse a madres y padres de familia, maestras, maestros, grupos sindicales y todas las autoridades educativas por lo que incluso comentó que la secretaria de Educación, Delfina Gómez inicie con el plan para que no exista ninguna limitación.