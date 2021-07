La lideresa de los diputados federales del PRD, Verónica Juárez Piña, calificó de ilegal la toma de posesión del nuevo Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien sustituye a Arturo Herrera, pues el flamante funcionario no ha sido ratificado por el pleno de San Lázaro.

Sostuvo que, aunque se diga que la falta de ratificación no impide tomar posesión del cargo, la Constitución es muy clara y no permite a un Secretario de Estado entrar en funciones si no es ratificado por el Poder Legislativo, en este caso por la Cámara de Diputados.

“La Constitución de la República es muy clara en su artículo 74 fracción tercera al señalar como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la ratificación del nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario de Hacienda. Lo que está haciendo López Obrador es una interpretación que no tiene fundamento constitucional ni legal y pretenden asumir facultades que no le corresponde como Ejecutivo federal, el Secretario de Hacienda no puede asumir funciones, en tanto su nombramiento no sea ratificado por la Cámara de Diputados”.

Por lo tanto, la legisladora perredista, instó a la bancada mayoritaria de Morena a convocar a un periodo extra o varias sesiones extraordinarias para refrendar el nombramiento del nuevo titular de SCHP y de una vez desaforar a los diputados Benjamín Huerta y Mauricio Toledo.

“Si el Presidente de la República quiere que Rogelio Ramírez de la O, ya asuma sus funciones como titular de Hacienda, entonces, que ya instruya a Morena y a sus aliados a convocar cuanto antes a un periodo extraordinario al Congreso de la Unión. Y de una vez por todas, además de los nombramientos pendientes se pueda abordar lo relativo al desafuero del diputado morenista Benjamín Huerta y el diputado del PT, Mauricio Toledo, acusados respectivamente de abusos sexuales a menores de edad y de enriquecimiento ilícito”.

La diputada del PRD consideró que ni el presidente López Obrador pude pasar por encima de la Constitución, ni Morena y el PT pueden hacer rehén a la Cámara de Diputados de sus intereses políticos y convertirla en cómplice de presuntos delincuentes.