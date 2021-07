Este miércoles la asociación civil Género y Desarrollo (GENDES) presentó una iniciativa de ley para reeducar a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres durante un foro organizado por diputadas federales encabezadas por la legisladora de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle.

El director de GENDES, Mauro Vargas explicó el proceso reeducativo para los generadores de violencia que busca reorientar la idea de una supremacía de los hombres sobre las mujeres y no solo se trata de “pláticas de sensibilización” sino de una legislación preventiva y de reparación de daños y garantías de no repetición.

“La iniciativa propone, a grandes rasgos, el trabajo reeducativo con hombres que han ejercido violencias, es un proceso reeducativo en el marco de la prevención primaria, mediante el cual los agresores trabajan para erradicar las creencias practicas y conductas que posibilitan, justifican y sostienen el ejercicio de las violencias contra las mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades, como son los estereotipos de supremacía masculina y patrones machista a través de servicios integrales, especializados y gratuitos, ordenes de protección y sanciones a determinar”.

De hecho, la diputada Martha Tagle quien defiende y hace suya esta propuesta junto con otras legisladoras, explicó que este proceso reeducativo debe darse desde los hogares y en los plano escolares laborales pero mediante un marco legal efectivo y preciso.

“Buscamos apostar por una transformación individual y colectiva, que vaya más allá de la sanción legal y punitiva y que al mismo tiempo, sin eximirla, permita un proceso que inicie desde los propios hombres. Por lo anterior la propuesta de reforma a la ley general se propone armonizar los criterios de los trabajos reeducativos con hombres que han ejercido violencia contra las mujeres y las niñas. Y responder a su complejidad, pues no es lo mismo el trabajo preventivo que el de la atención y en el ámbito familiar que laboral, por poner solo algunos ejemplos”.

Incluso, el integrante de Amnistía Internacional México, Pablo Navarrete, alertó que la violencia hacia las mujeres en nuestro país se ha convertido ya en una emergencia nacional.

“Estamos enfrentando una situación grave de violencia hacia las mujeres y no nos estamos haciendo cargo de los responsables de esas violencias. ¿Están rindiendo cuentas frente al Estado?, No, están desafiando al Estado, a la sociedad porque el estado sigue llegando tarde y mal, no genera laos mecanismos de protección a las víctimas. Los hombres somos los responsables, somos los que violamos, los que acosamos en el transporte público, los que hostigamos. Estamos viviendo una situación de emergencia nacional por la violencia contra las mujeres”.

Por su parte, la consejera consultiva del GENDES, Katia Chávez León, advirtió que las agresiones a las mujeres se agudizan no solo por los largos periodos de confinamiento como ha ocurrido con la pandemia, sino durante las crisis económicas familiares, que son muy recurrentes.

Por lo que propuso que en este proceso reeducativo de los agresores, se contemple erradicar los privilegios masculinos, las relaciones de complicidad machista entre varones, la necesidad de impulsar masculinidades libres y diversas que tomen distancia del machismo como cultura de violencia y opresión.