Divulgar asesinatos de activistas es propaganda del conservadurismo: AMLO

El presidente López Obrador calificó de un acto de propaganda del conservadurismo divulgar que, en lo que va de su sexenio, han sido asesinados al menos 56 activistas o defensores de los derechos humanos, como lo publica este lunes en primera plana el periódico Reforma.

De hecho, a pregunta expresa de un reportero de dicho diario, durante la conferencia de prensa mañanera, el tabasqueño dijo que su gobierno hace todo lo posible para evitar agresiones y salvar vidas de los promotores de los derechos humanos, pero el periódico Reforma que es opositor a busca difundir este tipo de temas, así son los directivos de ese medio de comunicación.

“¿Qué pronóstico tiene sobre esto? – Pues es propaganda de nuestros adversarios, difundida por el Reforma, tu periódico, no por ti, sino por los directivos del Reforma. ¿Pero no considera que esta situación es grave? – Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y tu periódico que es un boletín del conservadurismo en México, todos los días se dedica a atacarnos”.

Es más, el presidente dijo que muchas notas que difunde el periódico Reforma son falsas, son inventadas.

No obstante, dijo que pedirá al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, ofrezca un informe sobre ese tema, pero insistió que su gobierno sigue trabajando para evitar ese tipo de agresiones contra activistas y cualquier persona.

“Muchas notas de tu periódico son inventadas- ¿Es un ataque difundir y contabilizar el número de activistas asesinados? – No, pero esa es la línea editorial del Reforma. Lamentamos todos los fallecimientos y luchamos para que esto no suceda y trabajamos todos los días para salvar vidas. ¿No está fallando el mecanismo de protección a los activistas a los defensores de los derechos humanos? – No, pero de todas formas le vamos a pedir que Alejandro Encinas que hoy dé a conocer un informe para dar una respuesta a tu pregunta”.

Por la tarde, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, difundió un comunicado oficial en el que informa que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas registra de diciembre de 2018 a la fecha el asesinato de 43 periodistas y 68 defensores de derechos humanos, es decir, mas de cien asesinatos, casi el doble de los 56 que contabilizó el periódico Reforma.

De esos 111 asesinatos, 7 eran periodistas y dos activistas promotores de derechos humanos, que eran beneficiarios de dicho mecanismo de protección.