Repuntan COVID-19 en 23%; sin incremento en hospitalizaciones y defunciones

Al afirmar que se tiene el abasto suficiente de vacunas contra COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que México está viviendo un “pequeño repunte” de casos entre la población sobre todo joven, sin embargo, enfatizó que no es de gravedad ya que explicó que las hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus no han aumentado significativamente.

“Pero sí hay un pequeño repunte, no hay la hospitalización que se podría esperar y lo más importante de todo es que no hay fallecidos, ha bajado considerablemente el número de fallecidos.

Hemos estado hablando desde hace meses, que la estrategia de vacunación era vacunar a la población más vulnerable porque de esa forma íbamos a garantizar que se redujera la mortalidad en COVID-19 hasta en un 80% y se está logrando”

En la mañanera de este martes, aprovechó e insistió que deben ser premiados con el Premio Nobel a quienes contribuyeron para la creación de vacunas contra el padecimiento, con lo que dijo, se ha logrado salvar vidas.

“Yo formalmente voy a enviar a quienes deciden sobre los premios, quienes deciden para nombrar, elegir para los premios Nobel que se considere entregar un premio en esta materia a quienes contribuyeron para la creación de esta vacuna porque esto significa salvar muchas vidas”.

Previamente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que las vacunas han sido importantes para evitar un repunte significativo a pesar del tercero que se vive en lo que lleva la pandemia, pues insistió, la velocidad de fallecimientos y hospitalizaciones, no es la misma que en momentos anteriores.

“Tenemos este repunte de 22%, en los casos estimados… personas recuperadas que son un porcentaje que está generalmente alrededor de 85, 87% la gran mayoría de las personas que padecen COVID, quedan registradas o son estimadas, se recuperan en buenas condiciones sin necesidad de haber sido hospitalizadas o haber tenido un tratamiento avanzado, aun cuando existen estas terceras oleadas, estos repuntes, estamos teniendo casos, pero la hospitalización y las defunciones no crecen a la misma velocidad”.

También aseguró que avanza el plan de vacunación y han sido aplicadas más de 47 millones de dosis, aunque anunció que habrá una reducción en la entrega de dosis Pfizer, por la reconversión que viven las plantas en Estados Unidos.

Mientras tanto dijo que ya es posible la inscripción para todos los adultos de 18 años en adelante.

“Abrimos ya el registro para todas las personas adultas, a partir de hoy si usted tiene 18 años o más, regístrese si no lo ha hecho, para que pueda ser vacunada o vacunado, el registro es muy sencillo, es el mismo portal mivacuna.salud.gob.mx, se requieren datos muy simples, la mayoría los tienen a la mano y el registro se hace en menos de tres minutos. Ahí está y se obtiene la papeleta que es la que se necesita para llegar al sitio de vacunación ya pre-registrados”.

Sin embargo, aclaró que no se vacunará a quienes aún no han cumplido la mayoría de edad.

El funcionario también dio a conocer que a través de la página cvcovid.salud.gob.mx ya será posible obtener los certificados de vacunación, necesarios en ocasiones para viajar al extranjero.

Decidimos emitir un certificado oficial porque este es un comprobante general que puede ser útil para múltiples propósitos.

“Hay un segmento ciertamente muy pequeño de la población, muy pequeño, que tiene la necesidad o la oportunidad de viajar a otros países. En algunos países, en particular en la región europea, ya están poniéndose restricciones de viaje y las personas que no tengan la demostración de haber sido vacunadas no son recibidas, no pueden viajar.

Esto, hemos expresado desde el punto de vista de la salud pública, no tiene que ver con la parte diplomática que obviamente está a cargo del canciller, pero desde el punto de vista de salud pública nos parece inconveniente, no consideramos que ayude a un mejor control de la epidemia en el mundo”.

Enfatizó, que estos no deberán ser un requisito para solicitar o mantener un empleo y aclaró que estos documentos cuentan con un código QR con el que un oficial de migración puede retomar el registro de la base de datos del gobierno federal para garantizar la autenticidad.

Por su parte el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, comentó que México tiene interés en adquirir las vacunas de Cuba, Soberana y Abdalá.

“Los que logren pasar fase 3 y tener las autorizaciones regulatorias, los demás países de América Latina respaldaríamos.

¿Cómo?

Pues comprando alguna parte de nuestras vacunas que vamos a necesitar en el futuro, es decir, estamos hablando ya claramente del año 2022.

Entonces, respuesta específica: sí, sí nos interesa y sí es muy importante que América Latina tenga en la región la posibilidad de producir su propia vacuna porque este no va a ser el último virus que vamos a enfrentar, va a haber otros y la gran lección es: tenemos que desarrollarlo nosotros; caso contrario, nos puede costar miles de vidas, quizá millones. Entonces, sí, sí nos interesa”.

También aclaró que el gobierno federal tiene el objetivo de sumar para este mes de julio, a 70 millones de personas vacunadas contra el coronavirus, lo que no pudo dejar claro, fue la fecha de reapertura de la frontera con Estados Unidos al mantenerse la vacunación de los municipios fronterizos.

Sin embargo, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Ícela Rodríguez, comentó que este lunes concluye la aplicación en Sonora mientras el próximo jueves, comienza en Chihuahua esperando concluir dicha entidad para el próximo sábado.