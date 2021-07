Abandera AMLO a delegación mexicana que va a los Juegos de Tokio

El presidente López Obrador abanderó este lunes a la delegación mexicana que participará en los Juegos de Tokio 2020 que se realizarán en 2021.

“Integrantes de la delegación que representará a México en los juegos olímpicos de Tokio, encomiendo a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, el honor, las instituciones, nuestro pueblo y la integridad de México. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia?- Sí, protesto”.

El tabasqueño trató de impirir ánimo a los ateltas, les dijo que no son más, pero tampoco menos que nadie, por lo tanto pueden dar lo máximo de cada una, cada uno, para representar dignamente a México y dijo que al regreso de la delegación, se dará una nueva reunión donde habrá recompensa para todos y algo especial a quienes traigan medallas.

“Aunque eso no es lo principal, si quiero decirles que a su regreso nos vamos a volver a reunir y todos van a recibir una recompensa del gobierno, no es un asunto personal porque el servidor publico no es más que un administrador de los dineros del pueblo, pero habrá una recompensa para todos los integrantes de la delegaciòn. Y algo especial para los que nos traigan medallas, la gran recompensa es representar a México con mucha dignidad y escuchar en el podium nuestro Himno Nacional, con mucho orgullo y poder gritar ¡Viva México!”

Los deportistas fueron reunidos en el Centro de Alto Rendimiento al que acudieron también la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, quien reapareció después de varios meses de ausencia.