Buscamos sacar de la pobreza a millones de mexicanos...

El presidente López Obrador retomó el tema de la clase media a la que llama “aspiracionista”, que no votó por su partido sino por los “conservadores”.

Quiso aclarar el tema, pero volvió a la carga contra esa parte de la clase media que busca ascender en la escala social sin escrúpulos morales, a como dé lugar sin importar si pisotea a los demás y también se lanzó contra “la prensa vendida” al volveré a despotricar contra los medios de comunicación en especial contra los periódicos El Universal y el Reforma.

Para empezar dijo no estar en contra de la clase media, pero dejó claro que su gobierno busca impulsar una nueva clase media, es decir, sacar de la pobreza a millones de mexicanos, para que mejoren sus condiciones de vida, pero un estrato social en el que la gente sea honesta, humana y solidaria.

Sobre todo muy politizada para que nadie la manipule y que se le olvide que hay personas muy necesitadas.

“Queremos sacar de la pobreza a millones de mexicanos para constituir una nueva clase media, más humana, más fraterna, más solidaria, eso es lo que buscamos, que mejoren en sus condiciones de vida y de su trabajo, pero que también no dejen de voltear a ver a los desposeídos, a los necesitados, a los marginados. Que no se le de la espalda a los que sufren y además, que estén mas conscientes y más politizados para que resistan campañas de manipulación que orquestan los grupos de intereses creados, los que no quieren que haya cambio”.

Además, criticó la nota de los diarios Reforma y El Universal, sobre el nombramiento de varios de sus integrantes de su equipo de seguridad personal, que ahora ocupan cargos en el gobierno.

López Obrador defendió a sus ayudantes que han escalado en posiciones de gobierno, aseguró que se trata de jóvenes universitarios, honestos y con amor por el pueblo. De hecho, dijo que continuará con ese tipo de nombramientos, pues se necesitan nuevos cuadros en la administración publica federal.

“¿Qué quieren que continúen los mismos funcionarios corruptos en el gobierno?, No. ¿Cuál es la nota en El Universal, ah es la misma del Reforma?, Ah pues son iguales. Pasa de ayudantes de AMLO a estar en puesto de alto nivel, como si eso fuese un pecado, algo indebido. Son jóvenes universitarios recogen los sentimientos del pueblo, de la gente. ¿Qué querían que metiera a Gabriel Quadri ahí?”.

Mencionó a Gabriel Quadri, un diputado federal electo que proponía cortar el Presupuesto a las obras y programas sociales del gobierno federal.

López Obrador dijo que la gente de Coyoacán seguramente votó por dicho personaje porque no sabe que lo impulsó la maestra Elba Esther Gordillo, pues en las pasadas elecciones, una parte de la clase media no supo ni por quien votó, ya que estaba obnubilada por la campaña en contra de Morena.