La unión de voluntades entre el sector salud y empresarial permitió garantizar el acceso a la atención de enfermos de COVID-19 sin “clasismos” o “divisiones”, fue lo que aseguró la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, al participar en el evento "Sumando Voluntades. Reconocimiento a los esfuerzos emprendidos en la Ciudad de México ante la Pandemia de COVID-19 2020/2021".

Desde el Centro Banamex, que este viernes suspendió sus operaciones para atender la pandemia tras 413 días de servicio, la mandataria capitalina insistió que fue posible atender a cada paciente sin distinción alguna.

“Aquí en la unidad temporal City Banamex se atendieron de todos los lugares de México, no solamente de la ciudad sino de todos los lugares de México. Aquí se atendió a ricos y se atendió a quienes no tenían recursos económicos, sin cobrarles absolutamente nada por la atención de la salud, aquí se mostró que la división, el clasicismo, el racismo no llevan a ningún lado, aquí se mostró que la atención es única, aquí se mostró el alma de los habitantes de la Ciudad de México”.

Así mismo agradeció a las distintas fundaciones que aportaron los recursos y las cuales estuvieron encabezadas por Alejandro Soberón Kuri, Presidente Ejecutivo y Director General de CIE. Mientras tanto el empresario Carlos Slim Domit, a nombre de la Fundación Slim, expuso que la unidad temporal del centro Citibanamex contribuyó a restar presión a los hospitales públicos de la capital, además de que fue de los hospitales con menores contagios entre su personal.

“Es uno de los hospitales que más pacientes ha atendido en América Latina, prácticamente duplicó la capacidad de los hospitales de la Secretaría de salud de la ciudad para atender pacientes con COVID. Más de 3 mil personas han trabajado en la unidad temporal, 9 mil 088 pacientes atendidos, más de 800 mil análisis de laboratorio y rayos X. Es de los hospitales con menores contagios entre el personal y es de destacar que ninguno de ellos llegó a terapia intensiva y hubo cero fallecimientos entre el personal”.

La Unidad Temporal Covid Citibanamex, dio servicio 413 días y atendió a más de 9 mil personas, de las cuales 8 mil 548 recibieron su alta médica, es decir, el 95.2 por ciento.