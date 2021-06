Frente a la debacle electoral sufrida, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shienbaum, informó que va a retomar la promoción de los programas sociales en la capital.

"El partido tiene que hacer su evaluación, pero lo que tiene que hacer el Gobierno es recuperar lo más pronto posible todos los programas que teníamos desplegados en territorio, las visitas en distintos lugares que hacíamos normalmente y que por la pandemia naturalmente tuvimos que ir suspendiendo", dijo.

Respecto a la división política de la ciudad después de la elección en territorios de Morena en el oriente y de la oposición en el poniente y que ha sido resaltada en muchos "memes", la mandataria consideró como "muy grave" que los ciudadanos estén poniendo énfasis en tal división.

Lo que hemos tratado desde que llegamos al gobierno es disminuir esas desigualdades. "Y no fomentar ni el clasismo ni la discriminación. Eso no es de esta ciudad. No estoy de acuerdo con este esquema que se está planteando y creo que además no hay que promoverlo".

No puede haber esta división clasista, discriminatoria. No podemos promover ni el clasismo ni la discriminación, enfatizó.